Jadan, Adhavan, Abhiman emerge with bright displays

Brief Scores:

St. Bede's AIHSS 'A' Santhome 305/9 in 50 overs (Jadan Jonah David 80, V Samjeevaa 62) bt Ramachandraa Public School, Kottivakkam 188 in 48 overs (V Rithaesh 74); Heartfulness Kolapakkam 99 in 43.5 overs (Adhavan 3/12, Muhammad Ayaan 3/25) lost to Heartfulness International School NIOS 'B' Kolapakkam 100/6 in 20.1 overs (U Tarunraj 3/24); PSBB SSS, Nungambakkam 164 in 41.2 overs (Rishab Malhotra 31, N Haethish 3/25) lost to Don Bosco MHSS 'B' Egmore 165/8 in 49.3 overs (Saif Ali 75); St. Bede's AIHSS 'B' Sathome 76 in 30.1 overs (Anirudh 3/16, MP Abhiman Sundar 3/8) lost to Heartfullness Int School NIOS 'A' Kolapakkam 77/2 in 12.5 overs