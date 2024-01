IPL auction draws increase of 57 per cent in viewers as compared to 2022 edition

NEW DELHI: The Board of Control for Cricket in India (BCCI) secretary Jay Shah on Wednesday said that the recently-held Indian Premier League (IPL) 2024 auction recorded an increase of 57 per cent from the previous auction's viewers.

Shah took to X (Formerly Twitter) to announce that the IPL auction drew a total of 22.8 million viewers, higher than those for auctions held in the 2022 auction.

"Soaring to new heights this season at the @IPL auction with a record-breaking peak of 22.8 million viewers - a remarkable 57% increase from last year! Excellence is our driving force, and we're geared up to transcend boundaries and deliver exhilarating moments for cricket fans worldwide in the upcoming IPL season! #IPLAuction | #IPL2024," tweeted Shah.

The IPL auction 2024 was held in Dubai on December 19.

IPL 2024 teams and full squads

Chennai Super Kings (CSK) IPL 2024 squad: Ajay Mandal, Ajinkya Rahane, Deepak Chahar, Devon Conway*Maheesh Theekshana*, Matheesha Pathirana*, Mitchell Santner*, Moeen Ali*, MS Dhoni, Mukesh Choudhary, Nishant Sindhu, Prashant Solanki, Rajvardhan Hangargekar, Ravindra Jadeja, Ruturaj Gaikwad, Shaik Rasheed, Shivam Dube, Simarjeet Singh, Tushar Deshpande, Rachin Ravindra*, Shardul Thakur, Daryl Mitchell*, Sameer Rizvi, Mustafizur Rahman* and Avanish Rao Aravelly.

Delhi Capitals (DC) IPL 2024 squad: Abhishek Porel, Anrich Nortje*, Axar Patel, David Warner*, Ishant Sharma, Kuldeep Yadav, Lalit Yadav, Lungi Ngidi*, Mitchell Marsh*, Mukesh Kumar, Pravin Dubey, Prithvi Shaw, Rishabh Pant, Syed Khaleel Ahmed, Vicky Ostwal, Yash Dhull, Harry Brook*, Tristan Stubbs*, Ricky Bhui, Kumar Kushagra, Rasikh Dar, Jhye Richardson*, Sumit Kumar, Shai Hope*, Swastik Chhikara.

Gujarat Titans (GT) IPL 2024 squad: Abhinav Manohar, Sai Sudharsan, Darshan Nalkande, David Miller*, Jayant Yadav, Joshua Little*, Kane Williamson*, Matthew Wade*, Mohammed Shami, Mohit Sharma, Noor Ahmad*, R Sai Kishore, Rahul Tewatia, Rashid Khan*, Shubman Gill Vijay Shankar, Wriddhiman Saha, Azmatullah Omarzai*, Umesh Yadav, Shahrukh Khan, Sushant Mishra, Kartik Tyagi, Manav Suthar, Spencer Johnson, Robin Minz

Kolkata Knight Riders (KKR) IPL 2024 squad: Nitish Rana, Rinku Singh, Rahmanullah Gurbaz*, Shreyas Iyer, Jason Roy*, Sunil Narine*, Suyash Sharma, Anukul Roy, Andre Russell*, Venkatesh Iyer, Harshit Rana, Vaibhav Arora, Varun Chakaravarthy, KS Bharat, Chetan Sakariya, Mitchell Starc*, Angkrish Raghuvanshi, Ramandeep Singh, Sherfane Rutherford*, Manish Pandey, Mujeeb Ur Rehman*, Gus Atkinson*, Sakib Hussain.

Lucknow Super Giants (LSG) IPL 2024 squad: KL Rahul, Quinton de Kock*, Nicholas Pooran*, Ayush Badoni, Kyle Mayers*, Marcus Stoinis*, Deepak Hooda, Ravi Bishnoi, Naveen ul Haq*, Krunal Pandya, Yudhvir Singh, Prerak Mankad, Yash Thakur, Amit Mishra, Mark Wood*, Mayank Yadav, Mohsin Khan, K Gowtham, Devdutt Padikkal (traded from RR), Shivam Mavi, Arshin Kulkarni, M Siddharth, Ashton Turner*, David Willey*, Mohammed Arshad Khan.

Mumbai Indians (MI) IPL 2024 squad: Rohit Sharma, Dewald Brevis*, Suryakumar Yadav, Ishan Kishan, Tilak Verma, Tim David*, Vishnu Vinod, Arjun Tendulkar, Shams Mulani, Nehal Wadhera, Jasprit Bumrah, Kumar Kartikeya, Piyush Chawla, Akash Madhwal, Jason Behrendorff*, Hardik Pandya (traded from GT), Romario Shepherd* (traded from LSG), Gerald Coetzee*, Dilshan Madushanka, Shreyas Gopal, Nuwan Thushara*, Naman Dhir, Anshul Kamboj, Mohammad Nabi*, Shivalik Sharma.

Punjab Kings (PBKS) IPL 2024 squad: Shikhar Dhawan, Liam Livingstone*, Jonny Bairstow*, Jitesh Sharma, Shivam Singh, Rahul Chahar, Prabhsimran Singh, Arshdeep Singh, Harpreet Bhatia, Harpreet Brar, Atharva Taide, Vidwath Kaverappa, Rishi Dhawan, Kagiso Rabada*, Sam Curran*, Nathan Ellis*, Sikandar Raza*, Harshal Patel, Chris Woakes*, Ashutosh Sharma, Vishwanath Pratap Singh, Shashank Singh, Tanay Thyagarajan, Prince Choudhary, Rilee Rossouw*

Royal Challengers Bangalore (RCB) IPL 2024 squad: Faf du Plessis*, Glenn Maxwell*, Virat Kohli ,Rajat Patidar, Anuj Rawat, Dinesh Karthik, Suyash Prabhudessai, Will Jacks*, Mahipal Lomror, Karn Sharma, Manoj Bhandage, Vyshak Vijaykumar, Akash Deep, Mohammed Siraj, Reece Topley*, Himanshu Sharma, Rajan Kumar, Mayank Dagar (traded from SRH), Cameron Green* (traded from MI), Alzarri Joseph*, Yash Dayal, Tom Curran*, Lockie Ferguson*, Swapnil Singh, Saurav Chuahan.

Rajasthan Royals (RR) IPL 2024 squad: Sanju Samson, Jos Buttler*, Shimron Hetmyer*, Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel, Riyan Parag, Donovan Ferreira*, Kunal Rathore, Ravichandran Ashwin, Kuldeep Sen, Navdeep Saini, Prasidh Krishna, Sandeep Sharma, Trent Boult*, Yuzvendra Chahal, Adam Zampa*, Avesh Khan (from LSG), Rovman Powell*, Shubham Dubey, Tom Kohler Cadmore, Nandre Burger*, Abid Mushtaq .

Sunrisers Hyderabad (SRH) IPL 2024 squad: Abdul Samad, Aiden Markram*, Rahul Tripathi, Glenn Phillips*, Heinrich Klaasen*, Mayank Agarwal, Anmolpreet Singh, Upendra Singh Yadav, Nitish Kumar Reddy, Abhishek Sharma, Marco Jansen*, Washington Sundar, Sanvir Singh, Bhuvneshwar Kumar, T Natarajan, Mayank Markande, Umran Malik, Fazalhaq Farooqi*, Shahbaz Ahmed (traded from RCB), Travis Head*, Wanindu Hasaranga*, Pat Cummins*, Jaydev Unadkat, Akash Singh, Jhathavedh Subramanyan.

(* = Overseas players.)