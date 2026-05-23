IPL 2026: PBKS win toss, opt to bowl against LSG

LUCKNOW: Punjab Kings skipper Shreyas Iyer won the toss and opted to bowl against Lucknow Super Giants in an Indian Premier League match here on Saturday.
PBKS made two changes, bringing in Marco Jansen and Vyshak Vijaykumar.
Arjun Tendulkar, son of legendary Sachin Tendulkar, will make his debut for LSG, while Arshin Kulkarni also came into the side.
Teams: Lucknow Super Giants: Josh Inglis, Arshin Kulkarni, Nicholas Pooran, Ayush Badoni, Rishabh Pant (wk/c), Abdul Samad, Mukul Choudhary, Arjun Tendulkar, Mohammed Shami, Prince Yadav, Mohsin Khan.
Punjab Kings: Prabhsimran Singh (wk), Priyansh Arya, Cooper Connolly, Shreyas Iyer (c), Suryansh Shedge, Shashank Singh, Azmatullah Omarzai, Marco Jansen, Vijaykumar Vyshak, Arshdeep Singh, Yuzvendra Chahal.