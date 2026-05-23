Sports

IPL 2026: PBKS win toss, opt to bowl against LSG

PBKS made two changes, bringing in Marco Jansen and Vyshak Vijaykumar.
Lucknow Super Giants' head coach Justin Langer, left, interacts with Avesh Khan, centre, and Yash Thakur during warm-up before an Indian Premier League (IPL) 2026 T20 cricket match between Lucknow Super Giants and Punjab Kings, in Lucknow, Uttar Pradesh, Saturday, May 23, 2026
Lucknow Super Giants' head coach Justin Langer, left, interacts with Avesh Khan, centre, and Yash Thakur during warm-up before an Indian Premier League (IPL) 2026 T20 cricket match between Lucknow Super Giants and Punjab Kings, in Lucknow, Uttar Pradesh, Saturday, May 23, 2026PTI
Published on

LUCKNOW: Punjab Kings skipper Shreyas Iyer won the toss and opted to bowl against Lucknow Super Giants in an Indian Premier League match here on Saturday.

PBKS made two changes, bringing in Marco Jansen and Vyshak Vijaykumar.

Arjun Tendulkar, son of legendary Sachin Tendulkar, will make his debut for LSG, while Arshin Kulkarni also came into the side.

Teams: Lucknow Super Giants: Josh Inglis, Arshin Kulkarni, Nicholas Pooran, Ayush Badoni, Rishabh Pant (wk/c), Abdul Samad, Mukul Choudhary, Arjun Tendulkar, Mohammed Shami, Prince Yadav, Mohsin Khan.

Punjab Kings: Prabhsimran Singh (wk), Priyansh Arya, Cooper Connolly, Shreyas Iyer (c), Suryansh Shedge, Shashank Singh, Azmatullah Omarzai, Marco Jansen, Vijaykumar Vyshak, Arshdeep Singh, Yuzvendra Chahal.

Lucknow Super Giants
Shreyas Iyer
Punjab Kings
IPL 2026
X

DT Next
www.dtnext.in