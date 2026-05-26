IPL 2026: Gujarat Titans elect to bowl against RCB in Qualifier 1

DHARAMSALA: Gujarat Titans skipper Shubman Gill won the toss and opted to bowl against Royal Challengers Bengaluru in Qualifier 1 of the Indian Premier League here on Tuesday.
Left-arm pacer Kulwant Khejroliya came in place of Arshad Khan in the Titans' XI, while RCB replaced the West Indian all-rounder Romario Shepherd with New Zealand fast bowler Jacob Duffy.
Royal Challengers Bengaluru: Venkatesh Iyer, Virat Kohli, Devdutt Padikkal, Rajat Patidar (c), Jitesh Sharma (wk), Tim David, Krunal Pandya, Bhuvneshwar Kumar, Jacob Duffy, Josh Hazlewood, Rasikh Salam Dar.
Gujarat Titans: Sai Sudharsan, Shubman Gill (c), Jos Buttler (wk), Washington Sundar, Nishant Sindhu, Jason Holder, Rashid Khan, Kulwant Khejroliya, Kagiso Rabada, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna.