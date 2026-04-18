IPL 2026: Delhi Capitals opt to bowl against RCB

BENGALURU: Delhi Capitals skipper Axar Patel won the toss and opted to bowl against Royal Challengers Bengaluru in their Indian Premier League match here on Saturday.
Both teams are unchanged.
Royal Challengers Bengaluru: Virat Kohli, Phil Salt, Devdutt Padikkal, Rajat Patidar (capt), Jitesh Sharma (wk), Tim David, Romario Shepherd, Krunal Pandya, Bhuvneshwar Kumar, Suyash Sharma, Josh Hazlewood.
Delhi Capitals: KL Rahul (wk), Pathum Nissanka, Sameer Rizvi, Axar Patel (capt), David Miller, Tristan Stubbs, Auqib Nabi, Lungi Ngidi, Kuldeep Yadav, T Natarajan, Mukesh Kumar.