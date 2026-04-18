IPL 2026: CSK win toss, opt to bowl against SRH

HYDERABAD: Chennai Super Kings captain Ruturaj Gaikwad won the toss and opted to field against Sunrisers Hyderabad in their IPL match here on Saturday.
Sunrisers Hyderabad: Ishan Kishan (c), Abhishek Sharma, Travis Head, Heinrich Klaasen, Salil Arora (wk), Aniket Verma, Nitish Kumar Reddy, Shivang Kumar, Praful Hinge, Sakib Hussain, Eshan Malinga.
Chennai Super Kings: Ruturaj Gaikwad (c), Sanju Samson (wk), Sarfaraz Khan, Shivam Dube, Dewald Brevis, Jamie Overton, Matthew Short, Anshul Kambok, Noor Ahmad, Mukesh Choudhary, Gurjapneet Singh.