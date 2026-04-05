IPL 2026: CSK opt to bowl against RCB

BENGALURU: Chennai Super Kings skipper Ruturaj Gaikwad won the toss and opted to bowl against Royal Challengers Bengaluru in their Indian Premier League match here on Sunday..
Both sides are unchanged..
Chennai Super Kings: Sanju Samson (w), Ruturaj Gaikwad (c), Ayush Mhatre, Sarfaraz Khan, Shivam Dube, Prashant Veer, Jamie Overton, Noor Ahmad, Anshul Kamboj, Matt Henry, Khaleel Ahmed..
Royal Challengers Bengaluru: Philip Salt, Virat Kohli, Devdutt Padikkal, Rajat Patidar (c), Jitesh Sharma (w), Tim David, Romario Shepherd, Krunal Pandya, Bhuvneshwar Kumar, Abhinandan Singh, Jacob Duffy.