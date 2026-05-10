IPL 2026: Chennai Super Kings elect to bowl against Lucknow Super Giants

CHENNAI: Chennai Super Kings skipper Ruturaj Gaikwad elected to bowl first against Lucknow Super Giants in their IPL match here on Sunday.
Chennai Super Kings, who occupy the sixth spot after 10 games, retained the same team from the last match.
Virtually out of play-off race, bottom-placed Lucknow Super Giants made two changes, bringing in Josh Inglis and Avesh Khan.
Teams: CSK: Ruturaj Gaikwad (c), Sanju Samson (wk), Urvil Patel, Kartik Sharma, Dewald Brevis, Shivam Dube, Jamie Overton, Akeal Hosein, Anshul Kamboj, Noor Ahmad, Mukesh Choudhary LSG: Rishabh Pant (c/wk), Mitchell Marsh, Josh Inglis, Nicholas Pooran, Aiden Markram, Akshat Raghuwanshi, Himmat Singh, Shahbaz Ahmed, Mohammed Shami, Digvesh Singh Rathi and Prince Yadav.