Sports

India opt to bat against Pakistan, field unchanged side

Pakistan have brought in young all-rounder Saad Masood, replacing Mohammad Wasim (Jr).
India's players and others stand during the national anthem before the final T20I cricket match between India and Pakistan, at the 20th Asian Games, in Nisshin, Japan.
India's players and others stand during the national anthem before the final T20I cricket match between India and Pakistan, at the 20th Asian Games, in Nisshin, Japan.(Photo: PTI)
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NISSHIN: India won the toss and elected to bat against Pakistan in the men's gold medal match of the Asian Games here today.

Pakistan have brought in young all-rounder Saad Masood, replacing Mohammad Wasim (Jr).

Teams:

India:

Vaibhav Sooryavanshi, Abhishek Sharma, Sanju Samson (wk), Shreyas Iyer (capt), Ishan Kishan, Tilak Varma, Shivam Dube, Axar Patel, Washington Sundar, Ravi Bishnoi, Jasprit Bumrah

Pakistan:

Sahibzada Farhan (capt), Maaz Sadaqat, Usman Khan (wk), Saim Ayub, Hasan Nawaz, Abdul Samad, Arafat Minhas, Ahmed Daniyal, Saad Masood, Abrar Ahmed, Sufiyan Moqim.

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