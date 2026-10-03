India opt to bat against Pakistan, field unchanged side

NISSHIN: India won the toss and elected to bat against Pakistan in the men's gold medal match of the Asian Games here today.
Pakistan have brought in young all-rounder Saad Masood, replacing Mohammad Wasim (Jr).
India:
Vaibhav Sooryavanshi, Abhishek Sharma, Sanju Samson (wk), Shreyas Iyer (capt), Ishan Kishan, Tilak Varma, Shivam Dube, Axar Patel, Washington Sundar, Ravi Bishnoi, Jasprit Bumrah
Pakistan:
Sahibzada Farhan (capt), Maaz Sadaqat, Usman Khan (wk), Saim Ayub, Hasan Nawaz, Abdul Samad, Arafat Minhas, Ahmed Daniyal, Saad Masood, Abrar Ahmed, Sufiyan Moqim.