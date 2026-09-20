India opt to bat against Bangladesh in Asian Games semifinal

NISSHIN (JAPAN): Defending champions India won the toss and elected to bat against Bangladesh in the semifinal of Asian Games women's T20 cricket competition, here on Sunday.
India have fielded an unchanged eleven from their eight-wicket win over Japan in the quarterfinals.
The winners will face Sri Lanka in the gold medal clash on Tuesday. Sri Lanka defeated Pakistan by eight wickets in the first semifinal on Sunday.
India Women: Smriti Mandhana, Shafali Verma, Bharti Fulmali, Harmanpreet Kaur (c), Richa Ghosh (wk), Gunalan Kamalini, Deepti Sharma, Shreyanka Patil, Shree Charani, Nandani Sharma, Kranti Gaud.
Bangladesh Women: Dilara Akter, Juairiya Ferdous, Sobhana Mostary, Nigar Sultana (c/wk), Shorna Akter, Sharmin Akhter, Shanjida Akter Meghla, Rabeya Khan, Nahida Akter, Marufa Akter, Sultana Khatun.Teams: