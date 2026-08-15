India elect to bat against Sri Lanka in 1st Test at Galle

GALLE: India captain Shubman Gill won the toss and elected to bat against Sri Lanka in the first Test of their two-match series here on Saturday.
India named a largely unchanged playing XI from their last Test against Afghanistan in June, with Devdutt Padikkal coming in for the injured Sai Sudharsan.
Sri Lanka handed debut to off-spin bowling all-rounder Keshara Nuwantha.
India:
KL Rahul, Yashasvi Jaiswal, Devdutt Padikkal, Shubman Gill (c), Rishabh Pant (wk), Dhruv Jurel, Ravindra Jadeja, Manav Suthar, Kuldeep Yadav, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna.
Sri Lanka:
Lahiru Udara, Nishan Madushka, Dinesh Chandimal, Kamindu Mendis, Dhananjaya de Silva (c), Sonal Dinusha, Niroshan Dickwella (wk), Keshara Nuwantha, Prabath Jayasuriya, Lahiru Kumara, Asitha Fernando.