Sports

India elect to bat against Sri Lanka in 1st Test at Galle

Sri Lanka handed debut to off-spin bowling all-rounder Keshara Nuwantha.
Sri Lankan skipper Dhananjaya de Silva (L) and India captain Shubman Gill
Sri Lankan skipper Dhananjaya de Silva (L) and India captain Shubman Gill(Photo: X/BCCI)
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GALLE: India captain Shubman Gill won the toss and elected to bat against Sri Lanka in the first Test of their two-match series here on Saturday.

India named a largely unchanged playing XI from their last Test against Afghanistan in June, with Devdutt Padikkal coming in for the injured Sai Sudharsan.

Sri Lanka handed debut to off-spin bowling all-rounder Keshara Nuwantha.

Teams:

India:

KL Rahul, Yashasvi Jaiswal, Devdutt Padikkal, Shubman Gill (c), Rishabh Pant (wk), Dhruv Jurel, Ravindra Jadeja, Manav Suthar, Kuldeep Yadav, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna.

Sri Lanka:

Lahiru Udara, Nishan Madushka, Dinesh Chandimal, Kamindu Mendis, Dhananjaya de Silva (c), Sonal Dinusha, Niroshan Dickwella (wk), Keshara Nuwantha, Prabath Jayasuriya, Lahiru Kumara, Asitha Fernando.

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