Hashini scores whirlwind ton for Krishnagiri

CHENNAI: Hashini scored a 154-ball 156 for Krishnagiri in its TNCA Inter Districts Womens Tournament 2026/27 quarter finals in its win against Dindigul. Salem’s Vaishnavi too put on a show with the ball, picking up figures of 3/7. Krishnagiri, Salem, Coimbatore and Thiruvallur qualify for the semi finals.
(Quarter-Finals)
At Krishnagiri:
Krishnagiri 255/4 in 50 overs (K Hashini 156 n.o, 154b, 15x4, M Sudheshna 43) bt Dindigul 121 in 38.4 overs (P Tanushri 3/11, A. Ayesha 3/29)
At Salem:
Ranipet 126 in 36.1 overs (S Rinaaz 50, J Mohana Priya 38, SJ Rithika 3/31, S Vaishnavi 3/7) lost to Salem 127/4 in 24.4 overs (S Vaishnavi 61)
At Coimbatore:
Madurai 88 in 48.1 overs (Sweata 3/16) lost to Coimbatore 89/5 in 27.1 overs
At Erode:
Erode 95 in 29.2 overs (SK Anritha 3/23) lost to Thiruvallur 98/3 in 23.4 overs (M Keerthika 34, S Nandhana 31 n.o)