DT Chandrasekar weaves web around MRC batters

CHENNAI: 33-year-old DT Chandrasekar did not disappoint one bit in Jolly Rovers’ epic win over MRC ‘A’ in TNCA’s first division here on Sunday, with match figures of 12/126. After picking up a seven wicket haul in the first innings, Chandrasekar ensured Rovers’ had a great advantage, with figures of 5/69 in the second innings.
Nelson’s opener, S Radhakrishnan played a warrior kind of knock, scoring a 405-ball 254 helping his side get to 555 in 137.1 overs. Sea Hawks’ opener Narayan Jagadeesan ended the day on unbeaten 85, with Jolly Rovers’ batter Baba Indrajith scoring 118.
Brief Scores: Nelson SC 555 in 137.1 overs (Radhakrishnan 254; Saravanan 5/173) vs Sea Hawks 144/0 in 40 overs (Jagadeesan 85no)
MRC ‘A’ 130 & 125 in 30.2 overs (DT Chandrasekar 5/69) lost to Jolly Rovers 334 in 89.1 overs (Indrajith 118; Shailender 5/96) | Rovers 6 (19) ; MRC ‘A’ 0 (23)
Singam Puli 175 & 187/4 in 75 overs (Ram Arvindh 60) vs Grand Slam 96 in 34 overs (Mathivanan 4/31; Abhishek Tanwar 3/33)
Young Stars 445 in 147.2 overs (Adittya 108; Kabilan 4/88) vs Vijay 74/1 in 25 overs (Tushar Raheja 36no)
Pristine 155 & 15/0 in 5 overs vs SKM CC 299 in 107.5 overs (Sudhan Kandepan 83, Swaminathan 70; Satish 7/84)
Globe Trotters 453/8 decl. in 119.3 overs (Jaswanth 105, Guru Raghavendran 100 no; Valthapa 4/148) vs Swaraj 104/2 in 58 overs (Ramnath 38no)