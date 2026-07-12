DT Chandrasekar weaves web around MRC batters

Brief Scores: Nelson SC 555 in 137.1 overs (Radhakrishnan 254; Saravanan 5/173) vs Sea Hawks 144/0 in 40 overs (Jagadeesan 85no)

MRC ‘A’ 130 & 125 in 30.2 overs (DT Chandrasekar 5/69) lost to Jolly Rovers 334 in 89.1 overs (Indrajith 118; Shailender 5/96) | Rovers 6 (19) ; MRC ‘A’ 0 (23)

Singam Puli 175 & 187/4 in 75 overs (Ram Arvindh 60) vs Grand Slam 96 in 34 overs (Mathivanan 4/31; Abhishek Tanwar 3/33)

Young Stars 445 in 147.2 overs (Adittya 108; Kabilan 4/88) vs Vijay 74/1 in 25 overs (Tushar Raheja 36no)

Pristine 155 & 15/0 in 5 overs vs SKM CC 299 in 107.5 overs (Sudhan Kandepan 83, Swaminathan 70; Satish 7/84)

Globe Trotters 453/8 decl. in 119.3 overs (Jaswanth 105, Guru Raghavendran 100 no; Valthapa 4/148) vs Swaraj 104/2 in 58 overs (Ramnath 38no)