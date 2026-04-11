DC elect to bowl against CSK; Nabi in Capitals'' XI

CSK skipper Ruturaj Gaikwad and DC captain Axar Patel during the toss
CHENNAI: Delhi Capitals skipper Axar Patel won the toss and elected to field against Chennai Super Kings in the IPL match here on Saturday.

The Capitals made two changes bringing in J&K pacer Auqib Nabi and Ashutosh Sharma for Nitish Rana and Vipraj Nigam.

The CSK also made two changes as they roped in Dewald Brevis and Gurjapneet Singh.

Teams:

Chennai Super Kings:

Sanju Samson (wk), Ruturaj Gaikwad (capt), Ayush Mhatre, Sarfaraz Khan, Dewald Brevis, Shivam Dube, Jamie Overton, Noor Ahmad, Anshul Kamboj, Khaleel Ahmed, Gurjapneet Singh.

Delhi Capitals:

KL Rahul (wk), Pathum Nissanka, Sameer Rizvi, Axar Patel (capt), Tristan Stubbs, David Miller, Auqib Nabi, Lungi Ngidi, Kuldeep Yadav, T Natarajan, Mukesh Kumar.

