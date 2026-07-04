Dahrun, Rithik scalp six-wicket hauls

BRIEF SCORES:

At Tiruvallur: Vellore 110/9 in 50 overs (Arjun Sai 38, Kiran Raj Yadav 3/6) lost to Thiruvallur 111/2 in 24.4 overs (Gautam Anand 34 no); Kanyakumari 360/8 in 50 overs (Jervin 115, Salih 4/71) bt Ariyalur 145 in 44.1 overs (Rafael Pereira 66); At Dharmapuri: Krishangiri 316/9 in 50 overs (P Sharveswaran 61, Rickraj Singh 54) bt Pudukkottai 142 in 31.3 overs (Mohamed Aahil 3/21), Karur 154 in 46.3 overs (Lakshith 34) lost to Dharmapuri 155/8 in 48.1 overs (Agileshwar 36 no, M Rithik 6/30);

At Ranipet: Cuddalore 95 in 30.5 overs (Dahrun kumar 6/21) lost to Ranipet 99 for no loss in 11.2 overs (VS Kousik 57 no); Madurai 278 in 44.5 overs (Abhinav Kaarthik 90) bt Perambalur 87 in 30.4 overs (Navaneedh 5/22); At Sivagangai: Ramanathapuram 175 in 49.2 overs (M Kavishanth 68, Jegan 5/32) bt Sivagangai 142 in 39.5 overs (Mohamed Shaheem 4/18); Tirunelveli 165 in 46.5 overs (Rejan Abinav 60) lost to Villupuram 166/7 in 48.2 overs (Kalai Priyan 102 no);

At Tiruvannamalai: Tiruchirapalli 186 in 49.4 overs (Srijesh 56, Vithul 4/30) bt Nilgiris 121 in 34.2 overs (RL Lokesh 3/24); Tiruvannamalai 205 in 49.3 overs (Nithish Kumar 82, Jayanth 4/29) lost to Chengalpattu 206/2 in 45.2 overs (Rishi 98, Akshadh Rao 63 no)