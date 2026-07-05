Bowlers dominate in PR Thevar Trophy

Brief Scores: Group A: Vellore 193 in 43.2 overs (Nithish Sai 73, Sai Kumar 4/45) bt Ariyalur 102 in 32.5 overs (Rukesh Kannan 5/16)

Group B: Krishnagiri 259/7 in 50 overs (Nishanth 51) bt Karur 101 in 26.1 overs (P Dhiyas 5/29)

Group C: Perambalur 131 in 30.3 overs (Lalith Balaji 44, AM Darnesh 5/33*) bt Cuddalore 118 in 42.2 overs (Bhavanesh 37, Yugaselvan 5/35)

Group E: Nagapattinam 131 in 44 overs (Vignesh 30, R.P. Hanshraj 5/32) lost to Thiruvarur 132/1 in 18.3 overs (Shakthivel 68)

Group G; Erode 184 in 49.4 overs (Nithesh 42, Paramjith Raghavendhirar 36) bt Virudhunagar 85 in 38.1 overs (Sriguru 5/26, M. Dushyant 3/18)

Group H: Dindigul 152 in 41.2 overs (Sasi Kumar 53, M. Mugilan 4/36) lost to Tiruvannamalai 154/5 in 43.1 overs (Lohith 75 no); Chengalpattu 307/8 in 50 overs (J. Kabilan 127 no)) bt Tiruchirapalli 100/9 in 50 overs (N Jeeva 4/3, Akshadh Rao 3/34)