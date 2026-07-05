Bowlers dominate in PR Thevar Trophy

CHENNAI: Vellore’s right-arm pacer Rukesh Kannan (5/16), Erode pacer Sriguru (5/26) and Krishnagiri’s off-spinner Dhiyas (5/29) all picked up five wicket hauls in their respective victories in TNCA Inter Districts U-16 Tournament here on Sunday.
Cuddalore's right-arm pacer AM Darnesh picked up a five-wicket haul, including a sizzling hat-trick. In the same clash, Perambalur's pacer Yugaselvan gave it back to Cuddalore with 5/35, which sealed the game for his side.
In a round that was filled with top bowling displays, it was Chengalpattu's J Kabilan who put on a batting masterclass, scoring a 108-ball 127, a knock that included 14 fours against Tiruchirapalli.
Brief Scores: Group A: Vellore 193 in 43.2 overs (Nithish Sai 73, Sai Kumar 4/45) bt Ariyalur 102 in 32.5 overs (Rukesh Kannan 5/16)
Group B: Krishnagiri 259/7 in 50 overs (Nishanth 51) bt Karur 101 in 26.1 overs (P Dhiyas 5/29)
Group C: Perambalur 131 in 30.3 overs (Lalith Balaji 44, AM Darnesh 5/33*) bt Cuddalore 118 in 42.2 overs (Bhavanesh 37, Yugaselvan 5/35)
Group E: Nagapattinam 131 in 44 overs (Vignesh 30, R.P. Hanshraj 5/32) lost to Thiruvarur 132/1 in 18.3 overs (Shakthivel 68)
Group G; Erode 184 in 49.4 overs (Nithesh 42, Paramjith Raghavendhirar 36) bt Virudhunagar 85 in 38.1 overs (Sriguru 5/26, M. Dushyant 3/18)
Group H: Dindigul 152 in 41.2 overs (Sasi Kumar 53, M. Mugilan 4/36) lost to Tiruvannamalai 154/5 in 43.1 overs (Lohith 75 no); Chengalpattu 307/8 in 50 overs (J. Kabilan 127 no)) bt Tiruchirapalli 100/9 in 50 overs (N Jeeva 4/3, Akshadh Rao 3/34)