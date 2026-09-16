Ashwin, Ajith rule roost with six-wicket hauls

Brief Scores:



III Division B Zone: Madras Aryan Club 252/8 in 43 overs (reduced) (Praanesh 101) bt Nungambakkam CC 188 in 42.3 overs (Arun Pandian 47, Abhishek 3/33)

Egmore Club 292/3 in 50 overs (Vikram Satheesh 124, Prasidh Ram 98) bt Southern Railway SA 268 in 49.2 overs (AH Mohamed Suhail 78, Muthusaran 3/38)



V Division B Zone: Twentieth Century Club 143 in 37.3 overs (Tejesh Kumar 57, Ajith Kumar 6/41) lost to Free Lancers CC 146/4 in 31.4 overs (Nizar Ali 61 no)

YMCC 136 in 38 overs (Kanaga Sankar 50 no, Ashwin Kumar 6/46) lost to Grand Prix CC 140/5 in 30.4 overs (S Krishna Kumar 52 no, V. Murali 35)

TANGEDCO S & GC 162 in 45.5 overs (Shyam Prasad 39, J Kathiravan 5/39) lost to CCL 164/2 in 18.3 overs (Deva Kumar 71, D. Hariharasuthan 37 no)