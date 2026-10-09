Arun Kumar’s stroke-filled 141 steals spotlight

CHENNAI: Gandhi Nagar Starlets CC’s batter Arun Kumar shines, with a stroke-filled 141 off 141 balls in his side’s TNCA League clash against Triplicane Cosmopolitan here on Friday.
The round was dominated by batters, with Galaxy SC’s Francis Frankfort smashing 130, Youth Centre CC’s Kaushik Babu hitting 107. TFUCC’s Aaship Ahamed and Bharathi SC’s Maithresh too struck 102.
However, there were some eye-catching bowling displays too in the same round. TFUCC’s leg-spinner SK Ritesh being the best example, as he picked up 7/31, with Tiger CC’s Yagavan also picking up a five-wicket haul (5/23). Bharati SC’s Kumaresan also picked up a five-wicket haul alongside Vetrivel (5/28).
Brief Scores:
IV Division C Zone
Chennai Port 245/8 in 50 overs (Simmar 58 no., Richards 47) bt Fox Trotters 184 in 42.2 overs (Surendar 64, Syed Shoaib 52)
Galaxy 285/7 in 50 overs (Francis Frankfort 130, Karthikai Kumaran 49) bt Friends XI 162 in 38.3 overs (Vishal 76, Ajay 3/44, Francis Frankfort 3/32)
Sounder 90 in 34.3 overs (Yagavan 5/23) lost to Tiger 93/2 in 16 overs (Siva Murugan 43 no, Hiruthick 37)
Youth Centre 182 in 45.5 overs (Kaushik Babu 107, Jai Harish 4/51) lost to KMC 188/3 in 39.4 overs (Akshadh Rao 70, Swetheesh Krishnan 62)
V Division A Zone
TFUCC 233/8 in 50 overs (Aaship Ahamed 102 no., Sathya Narayanan 47) bt Magnet 131 in 38 overs (Gokulraaj 41, Rithesh 7/31)
Triplicane Cosmopolitan 275 in 49.5 overs (Ashokkumar 88, Veeramani 87) lost to Gandhi Nagar Starlets 279/6 in 45.2 overs (Arun Kumar 141 no, Abhinav Ramesh 59)
Unicorn 65 in 27.3 overs (Kishorekumar 4/24) lost to Gopalapuram 71/3 in 20 overs
Bharathi 240/4 in 50 overs (Maithresh 102, Sashaanth 81) bt GTUC 164 in 43.5 overs (Arun 51, Kumaresan 5/26)
Globe 160 in 45.5 overs (Sudhikshan 62, Vetrivel 5/28) bt Netaji 112 in 36.5 overs (Vishal 4/38, Ranjith Kumar 3/6)