Aishwarya's unbeaten 210 headlines opening day of TNCA Inter-District Women's Tournament

CHENNAI: Erode’s skipper MS Aishwarya was beyond containment, as the skipper blazed her way to an unbeaten 210 off 158 deliveries in TNCA Inter Districts Women's Tournament here on Monday. Namakkal’s Darshana also struck a fine 101-ball 145 against Ramanathapuram.
Apart from the duo, Tirunalveli’s Goshika Shri too struck an unbeaten 106. On the bowling side of things, Niraimathi was the star of all bowlers, with figures of 7/33 against Ramanathapuram. Krishnagiri’s Ayesha (5/14), Thanjavur’s Mayuri (5/15), Tiruchirapalli’s Sinega (5/15), Vellore’s Keerthana (5/12) and Erode’s Praneetha (5/11) all picked up five-wicket hauls in the first round of the competition.
At Coimbatore – Group A
Kanyakumari 91 in 48.1 overs (Madhumitha 3/13) lost to Coimbatore 92 for no loss in 20.1 overs (Sweata 43 n.o., B. Sandhya 38 n.o)
Krishnagiri 259/5 in 50 overs (M. Sudheshna 66, U. Chathurya 101 n.o, M. Thejes sree 31) bt Tirupattur 53 in 23.5 overs (A. Ayesha 5/14)
At Dindigul – Group B
Tiruvannamalai 206 in 49.2 overs (R.S. Varsha 77, J.P. Pavithra 61, M. Viswa Harini 3/21) lost to Dindigul 207/6 in 46.1 overs (Jai Shiva Shree 45, S. Asrankha 55 no, D)
Dharmapuri 128 in 47.5 overs lost to Madurai 129/2 in 26.2 overs (B. Naga Sri 43, K. Nidila Saanvi 37)
At Kallakurichi – Group C
Karur 165/5 in 50 overs (J. Oviya 34, T. Sowmiya 33 n.o) lost to Kallakurichi 166/5 in 37.3 overs (N.S. Subhaharini (c) 116 no)
Vilupuram 74 in 21.5 overs (M. Mayuri 5/15, T. Vengateswari 3/8) lost to Thanjavur 75/2 in 15.1 overs (S. Vaishnaavi 30 no)
At Salem – Group D
Namakkal 371/4 in 50 overs (R. Darshana 145, K. Sanviha 88, A. Sadhana 3/41) bt Ramanathapuram 204 in 34.3 overs (A. Sadhana 50, S. Amrutha 35, R. Niraimathi 7/33)
Note: Namakkal – 4th wkt Partnership between R Darshana and K Sanviha was 224 (179b)
Thiruvallur 96 in 41.4 overs (P. Sonika 3/31) lost to Salem 100/5 in 30.5 overs (S. Vaishnavi 53, D. Swagata 3/21)
At Chengalpattu – Group E
Chengalpattu 287/6 in 50 overs (S. Lithisha 67 no, D. Thejaswini 102 no, 127b, 11x4, S. Dekshanaa 3/40) bt Mayiladuthurai 58/7 in 22.2 overs (D. Thejaswini 3/17)
Result: Chengalpattu Won by 140 Runs by VJD Method. (Par Score 198 in 22.2 overs)
Cuddalore 105 in 37 overs (M. Sinega (offie) 5/15) lost to Tiruchirapalli 106/1 in 20.5 overs (G. Girijarani 33 n.o, M. Sinega 41 n.o)
At Pudukottai – Group F
Nilgiris 77 in 47.4 overs (A. Keerthana 5/12, M. Thenmozhi 3/9) lost to Vellore 79 for no loss in 12.4 overs (M. Thenmozhi 34 no, S. Kanishka 32 no)
Pudukottai 85 in 27 overs (S. Sheetal 4/11, S. Harinee 3/15) lost to Virudhunagar 86/2 in 11 overs (S. Harinee 30, S. Sheetal 31 no)
At Erode – Group G
Erode 396/1 in 50 overs (M.S. Aishwarya (c) 210 no, G. Varshini 86, Y.S. Kayal Sirpiga 68 no) bt Thiruvarur 54 in 22.4 overs (V. Praneetha 5/11, S. Diksha 3/9)
Nagapattinam 75 in 27.4 overs (R. Pooja 3/4) lost to Ranipet 79 for no loss in 5.4 overs (R. Ragavi 39 no, S. Rinaaz 34 no)
At Tirunelveli – Group H
Tiruppur 242/3 in 50 overs (S.B. Aksara 53, Shifa Thaslima 52, R. Iswarya Lakshmi 40 n.o) lost to Tirunelveli 243/3 in 46.2 overs (B. Goshika Shri 106 no, P. Jancy Jina 34)
Kancheepuram 136 in 33.5 overs (Mridula Sriram 37, MV Vishnu Priyaa 33, S. Pooja 4/24) lost to Tenkasi 137 for no loss in 21.4 overs (B. Kaviya Muthulakshmi 72 no, M. Anusuya 37 no)