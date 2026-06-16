Aishwarya's unbeaten 210 headlines opening day of TNCA Inter-District Women's Tournament

At Kallakurichi – Group C

Karur 165/5 in 50 overs (J. Oviya 34, T. Sowmiya 33 n.o) lost to Kallakurichi 166/5 in 37.3 overs (N.S. Subhaharini (c) 116 no)

Vilupuram 74 in 21.5 overs (M. Mayuri 5/15, T. Vengateswari 3/8) lost to Thanjavur 75/2 in 15.1 overs (S. Vaishnaavi 30 no)