Sports

Afghanistan opt to bat against India in third ODI

Afghanistan made four changes to their playing XI from the last game, while India brought back Prasidh Krishna, Harsh Dubey and Nitish Kumar Reddy.
Representative Image
Representative Image
Published on

CHENNAI: Afghanistan skipper Hashmatullah Shahid won the toss and opted to bat against India in the third and final ODI here on Saturday.

India lead the series 2-0.

Afghanistan made four changes to their playing XI from the last game, while India brought back Prasidh Krishna, Harsh Dubey and Nitish Kumar Reddy.

Teams === India: Yashasvi Jaiswal, Rohit Sharma, Shubman Gill (capt.), Shreyas Iyer, Ishan Kishan (wk), Nitish Kumar Reddy, Washington Sundar, Harsh Dubey, Gurnoor Brar, Prasidh Krishna, Prince Yadav.

Afghanistan: Rahmanullah Gurbaz (wk), Ibrahim Zadran, Rahmat Shah, Hashmatullah Shahidi (capt.), Darwish Rasooli, Mohammad Nabi, Azmatullah Omarzai, Rashid Khan, AM Ghazanfar, Zia Ur Rahman Sharifi, Fareed Ahmad Malik.

Prasidh Krishna
ODI
Afghanistan
X

DT Next
www.dtnext.in