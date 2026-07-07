Abhinav, Prasath score tons as Grand Slam post 471

CHENNAI: Grand Slam’s batters, M Abhinav and Mohana Prasath scored sizzling tons for the side in its TNCA 1st Division League clash against Globe Trotters here on Monday (July 6).
While Abhinav scored an unbeaten 113, Prasath scored 102—his maiden ton, as Grand Slam declared its innings on 471/6.
In the bowling department, LSG left-arm spinner M Siddharth and left-arm spinner Mathivanan picked up crucial five-wicket hauls.
Swaraj 389 in 123.2 overs (Javed Mohammed 128) vs Vijay CC 142/2 in 52.4 overs (Tushar Raheja 90); Young Stars 426/9 dec. in 151 overs (Adittya 139, Mithul 110) vs SKM CC 66/3 in 29 overs (Wilkins Victor 2/21); Grand Slam 471/6 dec in 149 overs (M Abhinav 113 no, Mohana Prasath 102no) vs Globe Trotters 94/5 in 30 overs (Bharat Srinivas 3/17); Jolly Rovers 306 in 103.2 overs (Vimal Khumar 76) vs Nelson 223/2 in 74 overs (Radhakrishnan 102); MRC ‘A’ 365 in 115.3 overs (Vijay Shankar 102, Karthikeyan 61; Manikandan 3/26) vs Pristine 126/3 in 56 overs (Vivek Ravi 47 no); Singam Puli 185 & 98/4 in 22.1 overs (Jitendra Kumar 58) vs Sea Hawks 205 in 81 overs (Shijit Chandran 43; Siddharth 5/52, Mathivanan 5/64)