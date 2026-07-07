Abhinav, Prasath score tons as Grand Slam post 471

Brief Scores:

Swaraj 389 in 123.2 overs (Javed Mohammed 128) vs Vijay CC 142/2 in 52.4 overs (Tushar Raheja 90); Young Stars 426/9 dec. in 151 overs (Adittya 139, Mithul 110) vs SKM CC 66/3 in 29 overs (Wilkins Victor 2/21); Grand Slam 471/6 dec in 149 overs (M Abhinav 113 no, Mohana Prasath 102no) vs Globe Trotters 94/5 in 30 overs (Bharat Srinivas 3/17); Jolly Rovers 306 in 103.2 overs (Vimal Khumar 76) vs Nelson 223/2 in 74 overs (Radhakrishnan 102); MRC ‘A’ 365 in 115.3 overs (Vijay Shankar 102, Karthikeyan 61; Manikandan 3/26) vs Pristine 126/3 in 56 overs (Vivek Ravi 47 no); Singam Puli 185 & 98/4 in 22.1 overs (Jitendra Kumar 58) vs Sea Hawks 205 in 81 overs (Shijit Chandran 43; Siddharth 5/52, Mathivanan 5/64)