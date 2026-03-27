2026 TN elections | AIADMK releases second list of candidates; 127 faces in fray

CHENNAI: AIADMK General Secretary Edappadi K Palaniswami released the party’s second list of candidates on Friday. Following an initial list of 23 candidates, the second list includes nominees for 127 constituencies. This brings the total number of candidates announced by the party so far to 150.
Among the first list, 16 were sitting MLAs, while the newly released second list features 29 incumbent legislators. Meanwhile, 65 seats have been allocated to alliance partners. With the AIADMK set to contest a total of 169 constituencies, 19 nominees for seats including in the Chennai district are yet to be announced.
Prominent candidates include V Sudhakar (Gummidipoondi), Siruniyam P Balaraman (Ponneri), Thiruthani G Hari (Tiruthani), BV Ramana (Tiruvallur), and Madhavaram V Moorthy (Madhavaram).
The list also features K Kuppan (Tiruvottiyur), K Palani (Sriperumbudur), Chitlapakkam S Rajendran (Tambaram), M Gaja (alias) Gajendran (Chengalpattu), E Rajasekar (Cheyyur), Maragatham Kumaravel (Madurantakam), V Somasundaram (Kancheepuram), S Ravi (Arakkonam), V Ramu (Katpadi), SM Sukumar (Arcot), SRK Appu (Vellore), T Velazhagan (Anaicut), G Paritha Purushothaman (Gudiyatham), G Senthilkumar (Vaniyambadi), R Venkatesan (Ambur), TM Tamilselvam (Uthangarai), Govindarajan (Bargur), K Ashokkumar (Krishnagiri), P Balakrishna Reddy (Hosur), Maragatham Vetrivel (Pappireddipatti), V Sampathkumar (Aroor), TS Velu (Chengam), S Ramachandran (Kilpennathur), L Jayasudha (Aarani), Mukkur N Subramanian (Cheyyar).
P Rani (Vandavasi), P Arjunan (Tindivanam), P Murugan (Vanur), K Vijaya (Villupuram), S Palanisamy (Tirukoilur), R Kumaraguru (Ulundurpettai), R Rakesh (Sankarapuram), S Rajeev Gandhi (Kallakurichi), A Nallathambi (Gangavalli), AP Jayasankaran (Attur), P Usharani (Yercaud), R Mani (Omalur), G Venkatachalam (Mettur), S Vetrivel (Sankagiri), J Vinoth (Salem - South), Dr Sri Balaji Sukumar (Veerapandi), C Chandrasekaran (Sendamangalam), Sridevi PS Mohan (Namakkal), SC Sekar (Paramathi Velur), R Chandrasekar (Tiruchengode).
R Manoharan (Erode East), P Sathyabama (Dharapuram), NSN Nataraj (Kangayam), JK alias S Jayakumar (Perundurai), P Haribhaskar (Anthiyur), VB Prabhu (Gopichettipalayam), A Pannari (Bhavanisagar), Pon Jayaseelan (Gudalur), A Ramu (Coonoor), OK Chinnaraj (Mettupalayam), MSM Anandan (Tiruppur North), Palladam KP Paramasivam (Palladam), VP Kandasamy (Sulur), PRG Arunkumar (Goundampalayam).
Amman K Arjunan (Coimbatore South), KR Jayaram (Singanallur), S Damodaran (Kinathukadavu), Pollachi V Jeyaraman (Pollachi), D Lakshman Singh (Valparai), Udumalai K Radhakrishnan (Udumalaipettai), K Ravi Manoharan (Palani), A Viswanathan (Attur), S Thenmozhi (Nilakottai), VPB Paramasivam (Vedasandur), K Selvakumar (Aravakurichi), S Divya (Krishnarayapuram), S Karunakaran (Kulithalai), PL Vijayakumar (Manapparai).
R Manoharan (Srirangam), K Rajasekaran (Tiruchirappalli East), P Kumar (Tiruverumbur), M Leema Rose (Lalgudi), N Yoganathan (Musiri), E Suroja (Thuraiyur), Ilambai R Tamilselvan (Perambalur), Sorathur R Rajendran (Neyveli), K Mohan (Panruti), MC Sampath (Cuddalore), A Bhuvanendran (Kurinjipadi), A Arunmozhithevan (Bhuvanagiri), KA Pandiyan (Chidambaram), M Sakthi (Sirkazhi), S Pounraj (Poompuhar)
Thanga Kathiravan (Nagapattinam), U Balathandayutham (Thiruthuraipoondi), Ilamathi Subramanian (Thiruvidaimarudur), D Shanmugaprabhu (Papanasam), M Sekar (Orathanadu), CV Sekar (Pattukkottai).
Govi Ilango (Peravurani), PK Vairamuthu (Thirumayam), PR Senthilnathan (Sivaganga), P Periyapullan alias Selvam (Melur), Mangulam K Mahendran (Madurai East), K Manickam (Sholavandan), P Saravanan (Madurai North), I Mahendran (Usilampatti), A Logirajan (Andipatti), VT Narayanasamy (Bodinayakanur), STK Jakkaiyan (Cumbum), M Chandraprabha (Srivilliputhur), VG Ganesan (Virudhunagar).
S Sethupathi (Aruppukottai), S Muthiah (Paramakudi), Keerthika Muniyasamy (Thiruvadanai), Malaysia S Pandi (Mudukulathur), R Sathya (Vilathikulam), CT Chellapandian (Thoothukudi), SP Shanmuganathan (Srivaikuntam), Dilipan Jaishankar (Sankarankovil), C Krishnamurali (Kadayanallur), S Selvamohandas (Tenkasi), KRP Prabhakaran (Alangulam), Thatchai N Ganesaraja (Tirunelveli), Isakki Subbiah (Ambasamudram), S Syed Sultan Shamsudeen (Palayamkottai), N Thalavai Sundaram (Kanyakumari).
(With bureau inputs)