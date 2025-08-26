Begin typing your search...
PM Modi flags off Maruti Suzuki's 1st electric vehicle e-Vitara
The made-in-India Maruti e-Vitara will be exported to more than 100 countries, including Japan
AHMEDABAD: Prime Minister Narendra Modi on Tuesday flagged off Maruti Suzuki’s first electric vehicle e-Vitara from the Hansalpur manufacturing facility in Gujarat.
The made-in-India Maruti e-Vitara will be exported to more than 100 countries, including Japan.
Modi also inaugurated the lithium-ion battery manufacturing facility by Suzuki, Toshiba, and Denso, supporting hybrid and electric vehicle battery production.
Next Story