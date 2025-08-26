Begin typing your search...

    PM Modi flags off Maruti Suzuki's 1st electric vehicle e-Vitara

    The made-in-India Maruti e-Vitara will be exported to more than 100 countries, including Japan

    AuthorPTIPTI|26 Aug 2025 12:10 PM IST  ( Updated:2025-08-26 06:41:05  )
    PM Modi flags off Maruti Suzukis 1st electric vehicle e-Vitara
    X

    PM Modi flags off Maruti Suzuki's 1st electric vehicle (Photo/X) 

    AHMEDABAD: Prime Minister Narendra Modi on Tuesday flagged off Maruti Suzuki’s first electric vehicle e-Vitara from the Hansalpur manufacturing facility in Gujarat.

    The made-in-India Maruti e-Vitara will be exported to more than 100 countries, including Japan.

    Modi also inaugurated the lithium-ion battery manufacturing facility by Suzuki, Toshiba, and Denso, supporting hybrid and electric vehicle battery production.

    Narendra ModiMaruti Suzukielectric vehicle
    PTI

      Next Story
      Related Articles
      Most Read

      © Copyright | Powered by Hocalwire

      X