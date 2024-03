LS polls: Here is the list of constituencies DMK and INDIA partners are contesting from.

CHENNAI: The ruling DMK is contesting in 21 parliamentary seats in Tamil Nadu.

Here is the list:

1.North Chennai

2.South Chennai

3.Central Chennai

4.Sriperumbudur

5.Kanchipuram

6.Arakkonam

7.Vellore

8.Dharmapuri

9.Thiruvannamalai

10.Salem

11.Erode

12.The Nilgiris

13.Coimbatore

14.Pollachi

15.Perambalur

16.Theni

17.Arani

18.Tuticorin

19.Tenkasi

20.Thanjavur

21.Kallakurichi

Along with this, Trichy is alloted to Vaiko’s MDMK and Tiruvallur, Cuddalore, Mayiladuthurai, Sivagangai, Tirunelveli, Krishnagiri, Karur, Virudhunagar, Kanyakumari, Puducherry is alloted to the Congress.