Chennai

Vegetable prices remain stable at Chennai's Koyambedu market on September 24, 2026

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Chennai's Koyambedu market
Image of Koyambedu market used for representative purpose
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CHENNAI: Vegetable prices at the Koyambedu wholesale market in Chennai reported no major price fluctuations on September 24 (Thursday).

Onion, tomato and other daily-use vegetable stay steady

According to traders, rates of onions, tomatoes, potatoes, continue to be sold at same price as compared to Wednesday (Septmber 23).

What are the prices of essential vegetables?

Onion: Rs 65 per kg

Potato: Rs 35 per kg

Tomato: Rs 30 per kg

Drumstick: Rs 40 per kg

Ginger: Rs 160 per kg

Lemon: Rs 250 per kg

What are the prices of other vegetables?

Beetroot: Rs 50 per kg

Garlic: Rs 250 per kg

Green chillies: Rs 60 per kg

Ooty carrot: Rs 40 per kg

Peas: Rs 90 per kg

Capsicum: Rs 40 per kg

How much do herbs cost today?

Coriander: Rs 7 per bunch

Mint: Rs 6 per bunch

Curry leaves: Rs 30 per kg

Vegetable price in Chennai
﻿Koyambedu market
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