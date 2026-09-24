Vegetable prices remain stable at Chennai's Koyambedu market on September 24, 2026

CHENNAI: Vegetable prices at the Koyambedu wholesale market in Chennai reported no major price fluctuations on September 24 (Thursday).
According to traders, rates of onions, tomatoes, potatoes, continue to be sold at same price as compared to Wednesday (Septmber 23).
Onion: Rs 65 per kg
Potato: Rs 35 per kg
Tomato: Rs 30 per kg
Drumstick: Rs 40 per kg
Ginger: Rs 160 per kg
Lemon: Rs 250 per kg
Beetroot: Rs 50 per kg
Garlic: Rs 250 per kg
Green chillies: Rs 60 per kg
Ooty carrot: Rs 40 per kg
Peas: Rs 90 per kg
Capsicum: Rs 40 per kg
Coriander: Rs 7 per bunch
Mint: Rs 6 per bunch
Curry leaves: Rs 30 per kg