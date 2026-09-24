Vegetable prices remain stable at Chennai's Koyambedu market on September 24, 2026

Onion, tomato and other daily-use vegetable stay steady

According to traders, rates of onions, tomatoes, potatoes, continue to be sold at same price as compared to Wednesday (Septmber 23).

What are the prices of essential vegetables?

Onion: Rs 65 per kg

Potato: Rs 35 per kg

Tomato: Rs 30 per kg

Drumstick: Rs 40 per kg

Ginger: Rs 160 per kg

Lemon: Rs 250 per kg