Tomatoes become cheaper by Rs 20; check out vegetable rates at Koyambedu market on October 11, 2026

CHENNAI: Tomatoes became cheaper by Rs 20 per kg at the Koyambedu Wholesale Market in Chennai on Sunday (October 11), recording the biggest price change, compared to October 5.
Meanwhile, Onions became costlier by Rs 4 per kg, while most other vegetable prices remained unchanged.
Tomatoes – Rs 40 per kg, down by Rs 20. (Compared to October 5)
Potatoes - Rs 32 per kg, down by Rs 3.
Onions– Rs 60 per kg, up by Rs 4 (compared to October 5)
Lemon: Rs 180 per kg
Drumstick : Rs 50 per kg
Ginger: Rs 160 per kg
Beetroot: Rs 50 per kg
Raw Mango: Rs 130 per kg
Garlic: Rs 250 per kg
Coriander: Rs 8 per bunch
Mint: Rs 8 per bunch
Curry leaves: Rs 30 per kg