Chennai

Tomatoes become cheaper by Rs 20; check out vegetable rates at Koyambedu market on October 11, 2026

Planning your grocery run? Check today's vegetable prices in Chennai before you head out
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CHENNAI: Tomatoes became cheaper by Rs 20 per kg at the Koyambedu Wholesale Market in Chennai on Sunday (October 11), recording the biggest price change, compared to October 5.

Meanwhile, Onions became costlier by Rs 4 per kg, while most other vegetable prices remained unchanged.

Which vegetable prices decreased today?

Tomatoes – Rs 40 per kg, down by Rs 20. (Compared to October 5)

Potatoes - Rs 32 per kg, down by Rs 3.

Which vegetable prices increased today?

Onions– Rs 60 per kg, up by Rs 4 (compared to October 5)

What are the prices of essential vegetables ?

Lemon: Rs 180 per kg

Drumstick : Rs 50 per kg

Ginger: Rs 160 per kg

What are the prices of other vegetables ?

Beetroot: Rs 50 per kg

Raw Mango: Rs 130 per kg

Garlic: Rs 250 per kg

How much do herbs cost today ?

Coriander: Rs 8 per bunch

Mint: Rs 8 per bunch

Curry leaves: Rs 30 per kg

vegetable rates
﻿Koyambedu market
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