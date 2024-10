These areas of Chennai will face power shutdown on 04.10.2024; check details here

CHENNAI: Power supply will be suspended on Friday in the following areas from 9 am to 2 pm. Supply will be resumed before 2 pm if the works are completed.

Ponneri: Medur, Avoor, Acharapallam, Asanapudur, Avoorivakkam, Thirupalaivanam, Kolur, Annamalaicherry, Pakkam, Vanjivakkam, Thathamanji, and surrounding areas of Pulicat.

Tidel Park: Part of Taramani, Kanagam, Periyar Nagar, Tiruvanmiyur and part of Indira Nagar, MGR Nagar (SRP Tools & Kanagam), part of Velachery, VSI Estate Phase-I, 100 Feet Road Part, Anna Nagar, CSIR Road, RMZ Millennium (Kandanchavadi), CPR Park, Ascendas and Tidel Park, Gandhi Nagar, part of Adyar.

Rajakilpakkam: Tellus Avenue Phase I & II, Abdulkalam Nagar, Sathiya Sai Nagar, Ponnaiamman Koil Street, Rajeswari Nagar, Alavattamman Koil Street, Arulneri Nagar extension, Gokul Nagar, Radhesham Avenue, Jayandra Nagar Main.

Napalayam: Manali New Town, Vichoor, Sidco Estate, Kulakarai, IJ Puram, Ezhil Nagar, Ganapathy Nagar, Sriram nagar, Arulmurugan Nagar, Vellivoyal, Napalayam, Edayanchavadi, Vellivoyal Chavadi, Kondakarai, Ekkal Colony, Ponniamman Nagar, Semmanali, MRF Nagar, Subramani Nagar.

Mangadu: Kozhumanivakkam ,Nellithoppu-Mahalakshmi Nagar, Thirupati Nagar, Maruthi Nagar, Janani Nagar, Guru Avenue, Srinivasa Nagar, Masilamani Nagar, Melma Nagar, Malliga Nagar,Charles Nagar, Sabari Nagar. Rajiv Nagar, Amman Nagar, Lakshmi Nagar, Kundrathur Main Road, KK Nagar, Anna Street, Govindaraj Nagar, Alex Nagar, NSK Avenue and Muthukumaran College.