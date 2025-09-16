Southern Railway shifts several Egmore trains to Tambaram, Chennai Beach until Nov 11
Train No.22661/22662 Chennai Egmore - Rameswaram - Chennai Egmore Sethu Express will originate/terminate at Tambaram with effect from September 11 to November 10.
CHENNAI: Southern Railway has announced changes in the origination and termination points of several trains operated from Chennai Egmore, with some services temporarily shifted to Tambaram and Chennai Beach between September 11 and November 11.
Restoration of origination/termination of trains to Chennai Egmore
1. Train No.22661/22662 Chennai Egmore - Rameswaram - Chennai Egmore Sethu Express will originate/terminate at Tambaram with effect from September 11 to November 10.
2. Train No.16751/16752 Chennai Egmore - Rameswaram - Chennai Egmore Express will originate/terminate at Tambaram with effect from September 11 to November 10.
3. Train No.12653/12654 Chennai Egmore - Tiruchchirappalli - Chennai Egmore Rockfort Express is restored to its original terminal i.e. Chennai Egmore with effect from September 17
4. Train No.12638 Madurai - Chennai Egmore Pandian Express is restored to its original terminal i.e. Chennai Egmore with effect from September 17. (No Change in Train No.12637 Chennai Egmore - Madurai Pandian Express which will continue to originate from Chennai Egmore as usual)
5. Train No.22675 Chennai Egmore - Tiruchchirappalli Cholan Express is restored to its original terminal i.e. Chennai Egmore with effect from 18. (No Change in Train No.22676 Tiruchchirappalli - Chennai Egmore Cholan Express which will continue to terminate at Chennai Egmore as usual)
Temporary shifting of trains to terminals other than Chennai Egmore
1. Train No. 22662 Rameswaram - Chennai Egmore Express scheduled to arrive atChennai Egmore at 6.35 am from September 10 onwards upto November 9, will terminate at Tambaram instead of Chennai Egmore.
2. Train No. 16752 Rameswaram - Chennai Egmore Express scheduled to arrive at Chennai Egmore at 6.45 am from September 10 onwards upto November 9, will terminate at Tambaram instead of Chennai Egmore.
3. Train No. 16866/16865 Thanjavur- Chennai Egmore - Thanjavur Uzhavan Express will terminate/originate at Tambaram with effect from September 17 to November 9.
4. Train No.20636/20635 Kollam - Chennai Egmore - Kollam Ananthapuri Express will terminate/originate at Tambaram with effect from September 17 to November 9.
5. Train No. 22158 Chennai Egmore - Mumbai CSMT Express will depart from Chennai Beach at 6.45 am from September 11 onwards upto November 11 (instead of Chennai Egmore).
No change in Train No. 22157 Mumbai CSMT - Chennai Egmore Express, which will continue to terminate at Chennai Egmore as usual.
6. Train No. 22675 Chennai Egmore - Tiruchchirappalli Cholan Express will depart from Tambaram at 8.12 am from September 11 onwards upto November 11 (instead of Chennai Egmore).
No change in Train No. 22676 Tiruchchirappalli - Chennai Egmore Cholan Express, which will continue to terminate at Chennai Egmore as usual.
Origination at Chennai Beach: From September 11 to November 10, Train No. 22158 Chennai Egmore–Mumbai CSMT Express will depart from Chennai Beach at 6.45 am instead of Chennai Egmore. Train No. 22157 Mumbai CSMT–Chennai Egmore Express will continue to terminate at Chennai Egmore as usual.