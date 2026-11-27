CHENNAI: The Southern Railway has announced major changes to suburban Electric Multiple Unit (EMU) train services on the Chennai Beach–Villupuram section on November 28 and 30. Several local trains will face partial or full cancellations due to a 3.30-hour line and power block at Chengalpattu Yard from 11.40 am to 3.10 pm on both days. The block is necessary to facilitate ongoing engineering works aimed at enhancing passenger and operational safety, it said.
Partial cancellations on November 28: Six suburban services between Chennai Beach and Chengalpattu will be partially cancelled between Singaperumalkoil and Chengalpattu:
Train No. 40527 Chennai Beach–Chengalpattu departing Chennai Beach at 10.13 am
Train No. 40529 Chennai Beach–Chengalpattu departing Chennai Beach at 10.48 am
Train No. 40535 Chennai Beach–Chengalpattu departing Chennai Beach at 12.30 pm
Train No. 40536 Chengalpattu–Chennai Beach scheduled to depart Chengalpattu at 12.30 pm
Train No. 40538 Chengalpattu–Chennai Beach scheduled to depart Chengalpattu at 1.05 pm
Train No. 40544 Chengalpattu–Chennai Beach, scheduled to depart Chengalpattu at 3 pm.
Twelve services will operate on truncated routes on November 30. Ten trains will be partially cancelled between Singaperumalkoil and Chengalpattu:
From Chennai Beach: Train No. 40527 10.13 am; Train No. 40529 10.48 am; Train No. 40531 11.28 am; Train No. 40533 12.02 pm; and Train No. 40535 12.30 pm.
From Chengalpattu: Train No. 40534 11:50 am; Train No. 40536 12.30 pm; Train No. 40538 1.05 pm; Train No. 40540 1.35 pm; and Train No. 40542 2.15 pm.
Additionally, two services will be partially cancelled between Kattangulathur and Chengalpattu: Train No. 40537 Chennai Beach–Chengalpattu leaving Chennai Beach at 1.45 pm; and Train No. 40544 Chengalpattu–Chennai Beach leaving Chengalpattu at 3 pm.
Two suburban services will remain completely cancelled on November 30: Train No. 40804 Tirumalpur–Chennai Beach EMU local scheduled to leave at 11.05 am; Train No. 40901 Chennai Beach–Arakkonam EMU local is scheduled to leave Chennai Beach at 1 pm.
Passengers travelling along the Chennai Beach–Chengalpattu–Tirumalpur corridor are advised to take note of these changes and plan their journeys accordingly.