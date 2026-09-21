Chennai

Raw mangoes, lemons and beans get costly; check vegetable prices at Koyambedu market on September 21, 2026

Planning your grocery run? Check today's vegetable prices in Chennai before you head out.
Image of man selling vegetables used for representative image
Image of man selling vegetables used for representative imageDT Next
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CHENNAI: Raw mangoes, lemons and beans recorded the biggest price rises at the Koyambedu wholesale market in Chennai on Monday (September 21), compared to September 19.

Which vegetable prices increased today ?

Raw mangoes – Rs 250 per kg, up by Rs 100 (compared to September 21)

Lemons - Rs 320 per kg, up by Rs 60

Beans - Rs 90 per kg, up by Rs 20

Green chillies - Rs 60 per kg, up by Rs 10

Which vegetable prices decreased today ?

Yam - Rs 40 per kg, down by Rs 10

Carrot- Rs 30 per kg, down by Rs 10

What are the prices of essential vegetables ?

Onion: Rs 65 per kg

Small onion: Rs 90 per kg

Potato: Rs 35 per kg

Tomato: Rs 30 per kg

Drumstick : Rs 40 per kg

What are the prices of other vegetables ?

Yam: Rs 40 per kg

Beetroot: Rs 50 per kg

Ginger: Rs 170 per kg

Bitter gourd: Rs 50 per kg

Capsicum: Rs 50 per kg

How much do herbs cost today ?

Coriander: Rs 7 per bunch

Mint: Rs 6 per bunch

Curry leaves: Rs 30 per bunch

Vegetable price in Chennai
﻿Koyambedu market
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