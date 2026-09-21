Raw mangoes, lemons and beans get costly; check vegetable prices at Koyambedu market on September 21, 2026

CHENNAI: Raw mangoes, lemons and beans recorded the biggest price rises at the Koyambedu wholesale market in Chennai on Monday (September 21), compared to September 19.
Raw mangoes – Rs 250 per kg, up by Rs 100 (compared to September 21)
Lemons - Rs 320 per kg, up by Rs 60
Beans - Rs 90 per kg, up by Rs 20
Green chillies - Rs 60 per kg, up by Rs 10
Yam - Rs 40 per kg, down by Rs 10
Carrot- Rs 30 per kg, down by Rs 10
Onion: Rs 65 per kg
Small onion: Rs 90 per kg
Potato: Rs 35 per kg
Tomato: Rs 30 per kg
Drumstick : Rs 40 per kg
Yam: Rs 40 per kg
Beetroot: Rs 50 per kg
Ginger: Rs 170 per kg
Bitter gourd: Rs 50 per kg
Capsicum: Rs 50 per kg
Coriander: Rs 7 per bunch
Mint: Rs 6 per bunch
Curry leaves: Rs 30 per bunch