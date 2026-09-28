Chennai

Raw mango prices fall by Rs 50 per kg at Chennai's Koyambedu market on September 28, 2026

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May 25 2026, Vegetable price
Image of vegetables used for representative purpose
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CHENNAI: Raw mango prices dropped by Rs 50 per kg at Chennai's Koyambedu wholesale market on Monday (September 28), while lemon prices fell by Rs 30 per kg. Beans and snake gourd, meanwhile, became costlier by Rs 10 per kg, with prices of most other vegetables remaining unchanged.

Which vegetable prices increased today?

Snake gourd – Rs 35 per kg, up by Rs 10 (compared to September 24)

Beans – Rs 100 per kg, up by Rs 10

Which vegetable prices decreased today?

Raw mangoes – Rs 200 per kg, down by Rs 50

Lemons – Rs 220 per kg, down by Rs 30

What are the prices of essential vegetables ?

Onion: Rs 56 per kg

Potato: Rs 35 per kg

Tomato: Rs 30 per kg

Drumstick: Rs 40 per kg

What are the prices of other vegetables ?

Beetroot: Rs 50 per kg

Ginger: Rs 160 per kg

Green chillies: Rs 60 per kg

How much do herbs cost today ?

Coriander: Rs 7 per bunch

Mint: Rs 7 per bunch

Curry leaves: Rs 30 per kg

Chennai's Koyambedu market
Vegetable Price
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