Raw mango prices fall by Rs 50 per kg at Chennai's Koyambedu market on September 28, 2026

CHENNAI: Raw mango prices dropped by Rs 50 per kg at Chennai's Koyambedu wholesale market on Monday (September 28), while lemon prices fell by Rs 30 per kg. Beans and snake gourd, meanwhile, became costlier by Rs 10 per kg, with prices of most other vegetables remaining unchanged.
Snake gourd – Rs 35 per kg, up by Rs 10 (compared to September 24)
Beans – Rs 100 per kg, up by Rs 10
Raw mangoes – Rs 200 per kg, down by Rs 50
Lemons – Rs 220 per kg, down by Rs 30
Onion: Rs 56 per kg
Potato: Rs 35 per kg
Tomato: Rs 30 per kg
Drumstick: Rs 40 per kg
Beetroot: Rs 50 per kg
Ginger: Rs 160 per kg
Green chillies: Rs 60 per kg
Coriander: Rs 7 per bunch
Mint: Rs 7 per bunch
Curry leaves: Rs 30 per kg