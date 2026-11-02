Raw mango gets cheaper by Rs 30; check vegetable rates at Koyambedu market on November 2, 2026

CHENNAI: Raw mango became cheaper by Rs 30 per kg and rate of beans and ginger decreased by Rs 10 per kg in Koyambedu wholesale market in Chennai on Monday (November 2, 2026), when compared to rates on October 31, 2026.
Raw mango - Rs 60 per kg, down by Rs 30
Beans - Rs 90 per kg, down by Rs 10
Ginger - Rs 160 per kg, down by Rs 10
Onion - Rs 75 per kg
Potato - Rs 30 per kg
Shallot - Rs 140 per kg
Okra - Rs 20 per kg
Tomato - Rs 50 per kg
Cucumber - Rs 40 per kg
Beetroot - Rs 50 per kg
Carrot - Rs 30 per kg
Radish - Rs 30 per kg
Lemon: Rs 120 per kg
Drumstick - Rs 80 per kg
Coriander - Rs 8 per bunch
Mint - Rs 7 per bunch
Curry leaves - Rs 30 per kg