Chennai

Raw mango gets cheaper by Rs 30; check vegetable rates at Koyambedu market on November 2, 2026

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Visual from Koyambedu market
Visual from Koyambedu market
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CHENNAI: Raw mango became cheaper by Rs 30 per kg and rate of beans and ginger decreased by Rs 10 per kg in Koyambedu wholesale market in Chennai on Monday (November 2, 2026), when compared to rates on October 31, 2026.

Which vegetable prices decreased today?

Raw mango - Rs 60 per kg, down by Rs 30

Beans - Rs 90 per kg, down by Rs 10

Ginger - Rs 160 per kg, down by Rs 10

What are the prices of essential vegetables ?

Onion - Rs 75 per kg

Potato - Rs 30 per kg

Shallot - Rs 140 per kg

Okra - Rs 20 per kg

Tomato - Rs 50 per kg

Cucumber - Rs 40 per kg

What are the prices of other vegetables?

Beetroot - Rs 50 per kg

Carrot - Rs 30 per kg

Radish - Rs 30 per kg

Lemon: Rs 120 per kg

Drumstick - Rs 80 per kg

How much do herbs cost today ?

Coriander - Rs 8 per bunch

Mint - Rs 7 per bunch

Curry leaves - Rs 30 per kg

Chennai's Koyambedu market
Vegetable Price
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