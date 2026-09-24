Power shutdown on September 25 in Chennai's Tambaram, Kodambakkam, Guindy, Maduravoyal

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Friday from 9 am to 2 pm for carrying out various maintenance works. Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.
Maduravoyal: Vanagaram Chettiyar Agaram Main Road, Fish Market Road, Rajiv Nagar, Sivaboothamedu, Noombal Main Road, ICL, Lakshmi Nagar, Indira Nagar, Kumar Theatre, PH Road, Balaji Nagar, Palaniappa Nagar, Kanthamapuram, Service Road, Maharishi Teachers Colony, Porur Garden Phase I, II and III, Andal Nagar, Metro Nagar, Samayapuram, Kamadenu Nagar, Krishna Industrial Estate, Anna Industrial Estate, Shekmanyam, Kandasamy Nagar, Arunachalam Nagar, Ponni Nagar, Mothi Nagar, Gandhi Nagar, Dharmaraja Nagar, Karambakkam
Tambaram: Otteri, Orapakam, Vandalur, Singarathottam Hill View, Gangaiamman Kovil, Venkatesapuram, Lakshmipuram, Iranamman, RMK Nagar Gundumedu, Muthuvelar Street, Krishna Road, Vivek Nagar, Kamadenu Nagar, Karthikeyan Nagar, Bharathi Nagar, Balaji Nagar, Ganesh Nagar, Sathyamoorthy Nagar, Muthirilandi Street, MKB Nagar, Thiruvalluvar Street Bharathidasan Street, Avvai Street, Sri Ram Park 63 Apartment, VOC Street, SV Nagar, Kalaivani Street, Mani Street, Ammankoil Street, Balaji Street, Manimegalai Street, Tholkappiyar 1st, 2st Street, TKC Street, Kamarajar Nagar, Gandhi Street, Katta Bomman Street, Anna 1st,2nd Street, Rajiv Gandhi Street, Mepedu, Puthur, Perumal Puram, Vengambakkam, Sathyamoorthy Street, Amudham Nagar, Sadagopan Nagar, Thangaraj Nagar,Vishnu Nagar, Kagabhujender Nagar, Thirupur KumaranStreet, Vasantham Nagar, Kurinji Nagar, RSR Nagar, Kannan Avenue 1st-5th Street
Kodambakkam: Trust Puram, Arcot Road (Power House to Railway Track), Inbarajapuram, Vanniyar Street, Bajanai Koil Street, Varadharajapettai Main Road, Kamarajar Nagar full Area, Rangarajapuram Area, Parangusapuram, Kamarajar Colony 1st-8th Street, Aziz Nagar, Athreypuram 1st-2nd Street, Andavar Nagar Part, Anna Nedum Pathai, Circular Road, Sowrashtra Nagar, Shankarapuram, Choolaimedu High Road, Gill Nagar, VOC Main Road, VOC 1st-5thstreet, Duraisamy Road, Subburayan Street 1st-8th Street, Alagiri Nagar Main Road, Gangaiamman Koil Street, Periyar Pathai, Padmanabhan Nagar, Tamilar Veethi, Vallalar Street, Elangoadigal Street, Ethilraj Street, Iyyappa Nagar, Part of 100 feet Road and its surrounding area
Ambattur: Mannurpet RS Road, Reddy Street, Thillai Nagar, Vanniyar Street, Brahmin Street, Gramini Street, Mariamman Koil Street, Kammalar Street
Taramani: Kanagam, Kalikundram, Thiruveethi Amman Koil Street, Pillaiyar Koil Street, Nehru Street
Tidel Park: VV Koil Street, Kirubani Street, Kattabomman Street, Akbar Street, MG Nagar
Tiruvanmiyur: Indira Nagar 3rd and 4th Main Road, 6th, 17th-29th Cross Streets, LB Road, Corporation Shopping Complex, Shastri Nagar, Ananth Apartments, Malaviya Avenue
Kundrathur: Kavanur Malayambakkam, Sekilar Nagar, Durai Swami Nagar, Jayam Nagar, Devi Karumariyamman Nagar, Ponniyamman Kovil Street
Royapuram: VOC Nagar, RK Nagar, Thilagar Nagar, Ellaiyamudali Street, Seniamman Koil Street, TH Road, Tollgate, Stanley, Old Washermenpet, Kannikoil, Kalmandapam, Kummalamman Koil Street, GA Road, Kappal Polu Street, Thandavaraya Gramani Street, Thandavaraya Mudali Street, Solaiyappan Street, Srirangammal Street, Sanjeevarayan Koil Street, Balu Mudali Street, JV Koil Street, Ramanujappar Street, Bala Arunachala Street, Lawyer Chinnathambi I & II Street, Namachivaya Chetti Street, Justice Pandalai Colony Street, Venkatachalam Street
Tambaram: Chitlapakkam Ramakrishna Puram, Valmiki Street, Eswari Nagar, Thangalkarai, Velachery Road, Kamarajar Road, Aarthi Nagar, Manimegalai Street, Sembakkam, Ponnaiamman Koil Main Road, Bhajanai Koil 1st-3rd Street, Telus Avenue Phase I, Rajarajeswari Nagar
Kotturpuram: Marutha Avenue, Ranjith Road, Slum Clearance Board, Chitra Nagar
St Thomas Mount: MKN Road, Nobel Street, Kannan Colony, MGR Nagar, Teachers Colony, Casa Grand Apartments, AAI Staff Quarters, Marison 6th Street, HPL Officers Quarters
Guindy: Balammal Nagar Main Road, Balammal Nagar 1st-4th Street, Thangavel Street, Sairam Street, NSC Bose Road, Amman Nagar 1st-3rd Street, Ullagaram Sengani Amman Koil Street, Pannaikaran Street, Nanganallur 14th-33th Street, TNGO Colony and Main Road, SBI Colony 3rd Stage, Lakshmi Nagar, Alwar Nagar, Perumal Nagar, Kanniga Colony, Ullagaram, Gowri Colony, Voltas Colony, Hindu Colony, Moovarasampet Jayalakshmi Nagar, Kannan Nagar 2nd Main Road, Jones Building, Jain Koil, Badala Vinayagar Street, Canara Bank or More, Gomathi Street, Perumal Nagar, Balaji Nagar 7th Street, Abilash Apartments, Home Finders Flats, Lifeline Hospital, Raghava Nagar 12th Street, Kannan Nagar 1st Main Road, Kannan Nagar 3rd Main Road, Balaji Nagar 5th Street, Komathi Street, Kannan 3rd Road, Arasan Palace, Lakshmi Nagar, Kannigapuram, Vandikaran Road left and right side, Ranganathan Street, Thiru Murugan Street
Mugalivakkam: Telex Compound, TV Nagar, Mount Poonamallee Road, Sabari Nagar, Krishnaveni Nagar, Selva Ganapathy Nagar, AGS Colony Phase I, Rojambaal Nagar, Sree Lekshmi Nagar, Ashramam Avenue, DLF back gate, Adikesava Thillai Nagar
Velachery: Dhandeeswaram, Seethapathy Street, Maruti Doss Road, Ravi Street, Selvi Street, Amuthan Street, Rajambal Street, Elango Street, Bharathi Street, Ayodhya Colony