Power shutdown on September 24 in Chennai's Korattur, Porur, Adyar

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Thursday from 9 am to 2 pm for carrying out various maintenance works.
Korattur: Chavadi Street, Thirumalai Nagar
Royapettah: Express Avenue, Woods Road, Whites Road, Pattulos Road, Chella Pillayar Street, ROB Street, Smith Lane, GP Road, TV Pet Area, Hussain Mulk Road, Subedar Hussain Street, Swamy Achari Street, Nyniappa Street, Oil Monger Street, Fakir Sahib Street, VM Dass Street, Subbayya Street, Royapettah Sub-Registrar Office
Tirumullaivoyal: Old Alamathy, Alamathy Colony, Venmani Nagar, Dairy Farm, Govindapuram, Krishna Nagar
Guindy: Defence Colony First Main Road, Jothi Nagar, Kala Flat, Koothalamman Koil, Rajarajan Street, Vishalakshi Nagar 4th Street, White House, Kalaimagal First Park, Ekkattuthangal MLA Quarters, Pallavan Street, Kabilar Street, Avvaiyar Street, Hilton Hotel, Ganapathi Colony 1, 2, 3 and 4, Poomagal Street, TNHB Colony, Dr Ambedkar Nagar, Bhavani Nagar, Kamarajar Street, Karunanidhi Street, AL Mudhaliyar 1st and 2nd Streets, Gandhiyar Street, Anna Street, Avvaiyar Street, Elango Street, Thiruvalluvar Street, Nandambakkam Ponvidya, Maxworth Nagar Phase I & II, Ponnambalam Salai, Thattankulam, Dhanalakshmi Enclave, City Nagar, Isha Gayathri, Pichammal Garden, Narayana Nagar, Sterling Avenue, Manapakkam Main Road, L&T Back Gate, Sethulakshmi Avenue, Parthasarathy Nagar, Battiya Garden, Casa XX, Velavan Nagar, Malar Garden, Rani Enclave, Ambedkar Nagar, IPS Colony, Jain Akshardham
Adambakkam: Shanthi Nagar, Surendar Nagar, Kesari Nagar Area, Sundaramoorthy Street, Vanuvampettai South New Street, Amman Temple Street, Palandiamman Temple Street, Muthiyal Reddy Street, Thirumalai Nayakkan Street, Chidambaranar Street, part of Medavakkam Main Road
Ramapuram: Tamil Nagar, Giri Nagar, Naidu Street, Kambar Salai, Balambigai Nagar, Ambal Nagar, Gangaiamman Koil Street, Anandam Nagar, Shanthi Nagar, Kurinji Nagar
Madipakkam: Lakshmi Nagar 1st-8th Street, Kuberan Nagar 7th-15th Street, Ram Nagar South 15th-19th Street, Alaiyamman Nagar 1st & 2nd Street, Lakshmi Nagar Main Road, Kanchi Kamatchi Nagar 1st-3rd Street, Periyar Nagar Extension 5th-7th Street, Enfield Avenue, Krishnaveni Ammal Nagar, Sarathi Nagar 1st-3rd Street, Meenakshi Street, Karpagambal Nagar 1st-3rd Street, Pavendar Bharathidasan Street, Veeramani Street, Dr Ambedkar Salai, Sigamani Nagar 3rd Street
Nanganallur: Lakshmi Nagar 3rd Main Road, AM Jain Colony, Eswaran Colony, MMTC Colony, Raghava Nagar 9th Street, Raghava Nagar 3rd Main Road, Vijaya Shanthi Flats, Brahmaputra Street, Sabapathy Nagar, Bharathiyar Street, Subramani Nagar 3rd Street, Gokulam Nagar, Gokulam Nagar, Krishna Street, Gokul Nagar 2nd Main Road, Amaravati Street, Kamaraj Street, Subramani Nagar 3rd Main Road, Moovarasampet, Rohini Flat, Vasanth Flat, Kulakkarai, AM Jain Colony, Amaravati Street, Hari Kalyana Mandapam, Kamaraj Street, Raghava Nagar 2nd Main Road, Raghava Nagar 3rd Main Road, Jain Staff Colony
Tambaram: Kadaperi Moulana Nagar, Singaravelan Street, Tiruneermalai Main Road, Arputha Nagar, Rajagopal Nagar, Ram Thilagar Nagar, Pullikoradu, Irumbuliyur Periyar Nagar, Devaraj Pillai Street, VGN, Nithyanantham Nagar, Perumal Koil Street, GST Road, Service Road, Sembakkam Velachery Main Road, Jayendra Nagar Main Road, Eswari Nagar Main Road 1st & 2nd Streets, Songathiamman Koil Street, Kaveri Nagar, Nehru Nagar, Jothi Nagar, Chitlapakkam 1st Main Road, Ramachandra Road, Ranganathan Street, Kannadasan Street, Padmanathan Street and Ayyasamy Street, Mudichur SK Avenue, Pallava Nagar, Maruthi Nagar, Kalaignar Salai, Siva Vishnu Nagar, Madhanapuram, Gnanapandithar Nagar, Sooraj Avenue, Pillaiyar Koil Street, Vanjinathan Street, Sriram Nagar, Nehru Street, Manavalan Nagar, Senthil Nagar, Maruthi Nagar, Indira Gandhi Salai, KVT Green City, Chelliamman Koil Street, Old Perungalathur Main Road, Parvati Nagar, Selaiyur Velachery Main Road, Palayathan Street, Ponniamman Koil Street, Ranganathan Street, Thiruvallur Street, Eswaran Koil Street, Bharathi Nagar Park, Avvai Street, Kannan Street, Erikarai Street
Adyar: Indira Nagar, Kaveri Apartment, LB Road 1st and 2nd Avenue,, Bashyam Construction, Indira Nagar 1st and 2nd Main Road, 1st and 2nd Cross Street, Venkatarathinam Nagar Main Road Teachers Colony, Kamaraj Avenue 2nd Street Kotturpuram Gandhi Mandapam Road, Naidu Street, Kottur Garden, Kottur 4th Main Road, River View Road, Chitra Nagar, Anna University Staff Quarters, Nawab Garden, Housing Board, Pumping Station, Science City
Madhavaram: Jumbuli Colony, TALCO Estate, Ravi Garden, KKR Garden, KKR Town, Palaniappa Nagar, Kannapuram, RC Lorrels, RC Metha, RC Little Wings, Alex Nagar A, B, C & D Colony, Mehta Nagar, Padmavathy Nagar, White Field, Victory Field, MRH Road, Bazaar Street, Thapal Petty, Pandiyan Street, Udaiyar Thottam, TVK Street, Sivasakthi Nagar, Pukraj Nagar 1st to 7th Street, Roja Nagar, VRD Nagar, Kanmal Nagar, Rajaji Street, Bharathiyar Street, Nehru Street, Mariamman Koil Street, SV Koil Street
Porur: Kavanoor Manancherry, Mehta Nagar, Palla Street, Guruvayurappan Nagar, Kundrathur–Pallavaram Road, Sri Devi Nagar, Navithar Street
Arumbakkam: Nerkundram Madha Koil Street, Alagammal Nagar 1st-8th Street, Thiruvallur Street, Netaji Avenue, Kanniamman Nagar, Narayaniamman Koil Street, Bharathiyar Street, Perumal Koil Street