Power shutdown on September 16 in Chennai's St Thomas Mount, Tambaram and Korattur

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Wednesday from 9 am to 2 pm for carrying out various maintenance works. Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.
St Thomas Mount: Ramar Koil Street, Mount Poonamallee Road, Nasarathapuram, Ganapathy Colony, Vasantham Nagar, Kalaignar Nagar, Thanduma Nagar, Police Quarters, Seven Hills Street, Meenambakkam, Pandiyan Street, Marison 1st to 6th Street, Thiruvalluvar Nagar, MKN Road, Kumaran Nagar, Kulathumedu, Mangaliammankoil Street, Defence Colony, Burma Colony, Karaiyar Koil Street, North Parade Road, Indira Nagar, Officer Training Academic, Navy Residency Area, Woodcreek Country, Thulasingapuram, Mariyapuram, Mathiyas Nagar, European Line, Bazaar Road, Mettu Street, Arcot Pettai, Hoppman 1st and 2nd Street, VGP Murphy Square, Nobel Street, Kannan Colony, Teachers Colony, MGR Nagar.
Tambaram: Perungalathur-Kamarajar High Road, Ganesh Nagar, Lingam Nagar, Sharmila Nagar, Bharathy Avenue, Balaji Nagar, Kakapunjandhar Nagar, New Perungalathur, Madambakkam, Sudarsan Nagar, Ambiga Nagar, Gnanandha Nagar, Ganapathy Nagar, Jain Sudarsan, Dehnugambal Nagar, Ragavendira Nagar, Krishna Nagar, Ansa Garden.
Korattur: RS Road, MTH Road, Thillai Nagar and extension, Chavady Street, Menambedu Road, Tirumullai Voil Road, Brahmin Street, Gangaiyamman Koil Street, Central Avenue Street 17-24 and 35-41, Vanniyar, Gramini Street, Reddy Street, Kasthuri Nagar 1st-3rd Streets, Sivasakthi Nagar 1st-6th Streets, Kannagi Street 3rd-8th Streets, TNHB 3rd-8th Streets, East Avenue, Mogappair Road, Green View Colony, Zion Street, Nehru Nagar.
Royapuram: VOC Nagar, RK Nagar, Thilagar Nagar, Ellaiyamudali Street, Seniamman Koil Street, TH Road, Tollgate, Stanley, Old Washermenpet, Kannikoil, Kalmandapam, Kummalamman Koil Street, GA Road, Thandavaraya Gramani Street, Solaiyappan Street, Srirangammal Street, Sanjeevarayan Koil Street, Kappal Polu Street, Balu Mudali Street, JV Koil Street, Ramanujappar Street, Bala Arunachala Street, Lawyer Chinnathambi I & II Street, Namachivaya Chetti Street, Justice Pandalai Colony Street, Venkatachalam Street, Thandavaraya Mudali Street.