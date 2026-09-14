Power shutdown on September 15 in Chennai's Mudichur, Selaiyur and Kundrathur

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Tuesday from 9 am to 2 pm for carrying out various maintenance works. Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.
Mudichur: SK Avenue, Pallava Nagar, Maruthi Nagar, Kalaignar Salai, Siva Vishnu Nagar, Madhanapuram, Gnanapandithar Nagar, Suraj Avenue, Pillaiyar Kovil Street, Vanjinathan Street, Sriram Nagar, Nehru Street, Manavalan Nagar, Senthil Nagar, Indra Gandhi Salai, KVT Green City, Chelliamman Kovil Street, Old Perungalathur Main Road, Parvathi Nagar
Selaiyur: Bhuvaneshwari Nagar, Malleshwari Nagar, Andal Nagar, Jeevanthapuram, Jalvau Garden, Jalvauvuvikar, Kumarasamy Street, Padmavathi Nagar 21st Street, Alamelupuram
Kundrathur: Vazhuthalambedu Village, Vijayaraja Nagar, Natham, Varsh Nagar, Santhosh Avenue, Arunachaleeswarar Nagar, Sambatham Nagar, Lakshmi Nagar, Isvaryam Nagar, Padmavathy Nagar, MM Avenue.