Power shutdown on October 9 in Chennai's Royapettah, Pallavaram, Korattur

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Friday from 9 am to 2 pm for carrying out various maintenance works. Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.
Ambattur: Ponniamman Nagar, Agraharam, Anna Salai, JJ Street
Pallavaram: Pammal, Venkateswara Nagar, Moovar Nagar, Agatheeswarar Koil Street, Andal Nagar, Cowl Bazaar, Indira Nagar, Siva Shankar Nagar, ECTV Nagar, Malliamma Nagar, Prem Nagar, Kalliamman Nagar, Gerugambakkam, Pammal Main Road, Girigori Street, Masooran Street Gowthaman Street, Athimoolam Street, Muthukaruppan Street, Deivanayagam Street, Gandhi Nagar, Anakaputhur Kamatchi Nagar, Pasumpon Nagar, Kalaignar Road, Thendral Nagar, Adam Nagar, Venkateswara Nagar, Muneswaran Koil, Periyar Nagar, MGR Salai
Perungalathur: Kurinji Nagar, Ragavendra Nagar, Kakapunjandhar Nagar
Iyyappanthangal: Vasanthapuram, Iyyappa Nagar, Maruti Enclave, Step Stone, Bougain Villas, Sangamitra Avenue
Korattur: TNHB East, Central and North Avenue, Thillai Nagar extension, Kasthuri Nagar, Sivasakthi Nagar, 3rd-8th Kannagi Street, MTH Road, Mogappair Road, Green View Colony, Kamaraj Nagar, KR Nagar, Mannurpet
Tiruverkadu: Velappanchavadi, Madharvedu, Perumal Koil Street, Padmavathy Nagar, PH Road, Co-operative Nagar
Tirumudivakkam: MKB Nagar, Women’s Industrial Park, Tiruneermalai Main Road, Perumal Nagar, Sri Krishna Nagar, Vazhuthalampedu, Micro Estate, Palm Rivera Apartment, Amarprakash Apartment, Kundrathur, Kumaran Nagar, Mahalakshmi Co-operative Society, PKV Maha Nagar, Kalaimagal Nagar, Karpagam Nagar, Tasiowa Industrial Park
Royapettah: Peters Road, WK Road, Gowdiyamutt Road, Royapettah High Road, Bazaar Road, Peters Road, Peter’s Lane, Budhibegam Street, ROB Street, Whites Road, Smith Road, New College, Gopalapuram
Nerkundram: Reddy Street, Dayasadhan Road, Erikkarai Street, Pallavan Nagar, Mandaveli Street, Sivanthi Avenue, Sakthi Nagar 1st-21st Street, NT Patel Road, Selliamman Nagar, CDN Nagar, Sakthi Nagar C Block, Kaviya Garden, Krishna Nagar, Agathiyar Nagar, Ambiga Nagar, VGP, Amutha Nagar, PH Road, Rajiv Gandhi Street