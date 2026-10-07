Chennai

Power shutdown on October 9 in Chennai's Royapettah, Pallavaram, Korattur

Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed
Power shutdown
Representative image
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CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Friday from 9 am to 2 pm for carrying out various maintenance works. Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.

Ambattur: Ponniamman Nagar, Agraharam, Anna Salai, JJ Street

Pallavaram: Pammal, Venkateswara Nagar, Moovar Nagar, Agatheeswarar Koil Street, Andal Nagar, Cowl Bazaar, Indira Nagar, Siva Shankar Nagar, ECTV Nagar, Malliamma Nagar, Prem Nagar, Kalliamman Nagar, Gerugambakkam, Pammal Main Road, Girigori Street, Masooran Street Gowthaman Street, Athimoolam Street, Muthukaruppan Street, Deivanayagam Street, Gandhi Nagar, Anakaputhur Kamatchi Nagar, Pasumpon Nagar, Kalaignar Road, Thendral Nagar, Adam Nagar, Venkateswara Nagar, Muneswaran Koil, Periyar Nagar, MGR Salai

Perungalathur: Kurinji Nagar, Ragavendra Nagar, Kakapunjandhar Nagar

Iyyappanthangal: Vasanthapuram, Iyyappa Nagar, Maruti Enclave, Step Stone, Bougain Villas, Sangamitra Avenue

Korattur: TNHB East, Central and North Avenue, Thillai Nagar extension, Kasthuri Nagar, Sivasakthi Nagar, 3rd-8th Kannagi Street, MTH Road, Mogappair Road, Green View Colony, Kamaraj Nagar, KR Nagar, Mannurpet

Tiruverkadu: Velappanchavadi, Madharvedu, Perumal Koil Street, Padmavathy Nagar, PH Road, Co-operative Nagar

Tirumudivakkam: MKB Nagar, Women’s Industrial Park, Tiruneermalai Main Road, Perumal Nagar, Sri Krishna Nagar, Vazhuthalampedu, Micro Estate, Palm Rivera Apartment, Amarprakash Apartment, Kundrathur, Kumaran Nagar, Mahalakshmi Co-operative Society, PKV Maha Nagar, Kalaimagal Nagar, Karpagam Nagar, Tasiowa Industrial Park

Royapettah: Peters Road, WK Road, Gowdiyamutt Road, Royapettah High Road, Bazaar Road, Peters Road, Peter’s Lane, Budhibegam Street, ROB Street, Whites Road, Smith Road, New College, Gopalapuram

Nerkundram: Reddy Street, Dayasadhan Road, Erikkarai Street, Pallavan Nagar, Mandaveli Street, Sivanthi Avenue, Sakthi Nagar 1st-21st Street, NT Patel Road, Selliamman Nagar, CDN Nagar, Sakthi Nagar C Block, Kaviya Garden, Krishna Nagar, Agathiyar Nagar, Ambiga Nagar, VGP, Amutha Nagar, PH Road, Rajiv Gandhi Street

Royapettah
Power cut
Power shutdown
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