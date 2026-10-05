Power shutdown on October 7 in Chennai's Tambaram, Rajakilpakkam, Porur

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Wednesday from 9 am to 2 pm for carrying out various maintenance works. Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.
Rajakilpakkam: Velachery Main Road, Mehta Nagar Main Road, Mahalakshmi Nagar Main Road, Maruthi Nagar, Gomathy Nagar, Iyyappa Nagar, Vivekanandan Street, Rasugi Street, Venugopal Street, Anna Street, Bharathiyar Street, Thirumagal Nagar, Karthick Avenue, Pradeep Avenue, Gurunathar Street, Ranga Colony, VOC Street, Nethaji Street, Bhavanandiyar Street, Mari Amman Kovil Street, Sam Avenue, Sembakkam Main Road, Mahasakthi Colony, IOB Colony, Camp Road, Ambedkar Street, Rajiv Gandhi Nagar, Kalaignar Karunanidhi Nagar, Durga Colony, Venkatramanan Nagar, Sivagami Nagar, Muthamizh Nagar, Manavala Nagar, Erikarai Street
Pallavaram: Old Pallavaram, Zamin Pallavaram, Tirusulam, Rajaji Nagar, Malliga Nagar, Malagantha Puram, Bharathy Nagar, Pachaiyappan Colony, Cantonment Pallavaram, GST Road, Subham Nagar, Muthamil Nagar, Moongil Eri, Bhavani Nagar, Perumal Nagar, part of Krishna Nagar, Dharga Road, Pallava Garden, PV Vaithiyalingam Road, East Pallavaram, Officers Lane
Tambaram: Kadapperi Mepz Area, Moulana Nagar, Singaravelan Street, Tiruneermalai Main Road, Ranganathapuram, Khadar Bhai Street, Kannan Street, part of GST Road, Ramesh Nagar, RV Garden, Duraisamy Pillai Street, MR Theatre, Mudichur Service Road, Market Area, Corporation Office, Judge Colony, Kamakoti Nagar, Sriram Nagar, MMR Street, Gandhi Road, Valluvar Gurukulam
Porur: Iyyappanthangal, RR Nagar, Kattupakkam, Pushpa Nagar, Venugopal Nagar, Annai Indira Nagar, part of Valasaravakkam, Porur Garden Phase 1&2, Ramasamy Nagar, Urban Tree, part of Arcot Road, MM Estate, GK Estate, Chinna Porur, part of Vanagaram, Baraniputhur, Karambakkam, Ponni Nagar, Samayapuram, Chettiyar Agaram, part of Poonamallee Road, Periya Kolathuvancheri, Maduram Nagar, Thelliyar Agaram
Pattabiram: Entire Pattabiram, CTH Road, Thiruvalluvar Nagar, Kakkanji Nagar, Chathiram, Kamarajapuram, Chozhan Nagar, Iyyapan Nagar, VGV Nagar, Kannapalayam, Dhanalakshmi Nagar, VGN
IT Corridor: Nehru Nagar 14th Link and 3rd Cross Street, Kottivakkam, KPK Nagar, Annai Sathya Nagar, Ramaniyam
Nerkundram: Jayalakshmi Nagar, Dhanalakshmi Nagar, Moogambigai Nagar, Balakrishna Nagar, Rajiv Gandhi Nagar, Janakiram Colony, Bhuvaneswari Nagar, Ramalinga Nagar, Thamarai Avenue, Krishna Nagar
Tiruverkadu: Pallikuppam, Shanmuga Nagar, Cooperative Nagar Phase IV, Annammal Street, Saveetha College, PH Road, ACS College, Narayana School