Power shutdown on October 7 in Chennai's Tambaram, Rajakilpakkam, Besant Nagar

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Thursday from 9 am to 2 pm for carrying out various maintenance works. Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.
Tambaram: Madambakkam, Vengaivasal, Mappedu, Agaramthen, Padhuvanchery, Kaspapuram, Secretariat Colony, Camp Road, Sembakkam, Agaram Main Road, Selaiyur, VGP Srinivasa Nagar, VGP Saravana Nagar, Gayatri Nagar, Krishna Nagar, Thiruvanchery, Noothenchery, Ganapathy Nagar, Alamelupuram, Kannan Nagar, Indra Nagar, Cholan Nagar, Sudharshan Nagar, Tiana Sky City, Thirumal Nagar, Annai Sathya Nagar, Ganesh Nagar, Maruthi Nagar, Sri Devi Nagar, Kadapperi Mepz Area, Moulana Nagar, Singaravelan Street, Tiruneermalai Main Road, Ranganathapuram, Khader Bhai Street, Kannan Street, part of GST Road, Ramesh Nagar, RV Garden, Duraisamy Pillai Street, MR Theatre, Mudichur Service Road, Market Area, Corporation Office, Judge Colony, Kamakoti Nagar, Sriram Nagar, MMR Street, Gandhi Road, Valluvar Gurukulam
Ramapuram: IPS Colony, Manapakkam, Mugalivakkam, Kolapakkam, Ramachandra Nagar, Gerugambakkam, Nesapakkam, Venkateswara Nagar, Jai Balaji Nagar, Khan Nagar, KK Ponnurangam Salai
Rajakilpakkam: Velachery Main Road, Mehta Nagar Main Road, Mahalakshmi Nagar Main Road, Maruthi Nagar, Gomathy Nagar, Iyyappa Nagar, Vivekanandan Street, Rasugi Street, Venugopal Street, Anna Street, Bharathiyar Street, Thirumagal Nagar, IOB Colony, Camp Road, Ambedkar Street, Rajiv Gandhi Nagar, Kalaignar Karunanithi Nagar, Durga Colony Venkatramanan Nagar, Sivagami Nagar, Muthamizh Nagar, Manavala Nagar, Erikarai Street
Tiruverkadu: Sundarachozhapuram, Ram Nagar, Sundharavinayaga Nagar, Chelliamman Nagar, Green Park, Sakkareswari Nagar
Tiruvanmiyur: 3rd and 4th Main Road Kamaraj Nagar, PTC Depot, Thiruvalluvar Salai, 5th-24th East Street Kamaraj Nagar, South Avenue, Mangaleri
Besant Nagar: SBI Colony, Ellai Amman Kovil Street, Jayaram Avenue, Shastri Nagar 3rd, 7th, 11th, 12th, 14th Cross Street
Mudichur: Ranga Nagar, Annai Indra Nagar, Saranga Avenue, Captain Sasikumar Nagar, Thiruvalluvar Nagar, Kamarajar Nedunchalai, Pettai Street, Kannagi Street, Mettu Street, Panchayat Board Road, Chakra Avenue
Chromepet: Radha Nagar, Lakshmi Nagar 2nd Street, Kannan Nagar and extension, Station Border Road, Padmavathi Nagar, East Puthuvai Nagar, Joseph Colony, Sanjai Gandhi Nagar, Joy Nagar, BSR Flats, Srinivasapuram, Shanthi Nagar 1st and 2nd Streets Vaishnav College, GST Road, New Colony 1st Cross Street, Shastri Colony
Medavakkam: Doshi Apartment, Valli Nagar, Thalapathi Stalin Street, Punithavathi Colony 1st-6th Streets, Thiruvalluvar Street, Vembuliamman Koil Street, Kailash Nagar, Sri Perumal Nagar, Antony Nagar, Bajanai Koil Street, Nookampalayam Road
Kundrathur: Murugan Kovil Area, Temple Town, Melandai Street, Pallavarayan Kulakkarai Street, Rajarajeshwari Nagar, Ranganathan Nagar, Nalleshwarar Nagar, Pandaram Street, Jaganathapuram, Pooja Avenue, Babu Nagar, Kumaran Nagar, Akshaya Apartment, Thangam Avenue, and Mahatma Gandhi Nagar