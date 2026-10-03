Power shutdown on October 5 in Chennai's Nehru Nagar, Velachery, Chetpet

CHENNAI: Power supply will be suspended in several parts of the city on October 5 from 9 am to 2 pm due to maintenance works by the Tamil Nadu Power Distribution Corporation Ltd (TNPDCL). Power supply will be restored before 2 pm once the maintenance works are completed, the power utility said.
Thillaiganga Nagar: Thillaiganga Nagar, Nanganallur, Pazhavanthangal, Jeevan Nagar, Sanjay Gandhi Nagar, Velachery, Adambakkam, Andal Nagar, Vanampettai, Brindavan Nagar, Mahalakshmi Nagar, Shanthi Nagar, Puluthivakkam, Ullagaram, AGS Colony, EB Colony, Mohanapuri and New Colony.
Chetpet: McNichols Road, Nauroji Road, Gurusamy Road, Sari Road, Muthaiyappa Street, Arunachalam Street, Vaidyanathan Street, Murugesan Street, Pillaiyar Koil Street, Kandan Street, Appar Rao Garden, Avvaipuram, Venkatachalapathy Street, Subbarayan Street, Yadavar Street, East Mada Street, Sabapathy Street, Vallalar Street, V.V. Koil Street, Perumal Koil Street, S.S. Sahib Street, South Azara Garden, North Azara Garden, West Arasamaram Street, Lime Street, Kannaiya Street, East Arasamaram Street, Vasu Street, Raja Rathinam Street, Subramaniam Street, New Avadi Road, Ramanathan Street, Taylors Road, Mariel Street, Telephone Quarters, Postal Department Quarters, Hales Road, Lakshmi Road, RBI Quarters and Thiru Veethi Amman Street.
Sengundram: Kumaran Nagar, Orakkadu Road, Kottai Medu, GNT Road, Periya Colony, Panneervakkam, Parthasarathy Nagar, Sembulivaram and Alagathamman Nagar.
Chitlapakkam: Chitlapakkam, Sarvamangala Nagar, Thiru-Vi-Ka Nagar, Haridaspuram Main Road, Amman Koil Street, Agathiyar Street, U.V. Swaminatha Street, Pamban Swamigal Road, Babu Street, Kalaivanar Street, Kalyanasundaram Street, Sudha Avenue, Saradhambal Street, Ramakrishnapuram and surrounding areas, Sharma Nagar, Malavika Avenue, Naseeb Avenue and surrounding areas, Thirumalai Nagar, Saraswathi Nagar, Easwari Nagar and Velachery Main Road.
Nehru Nagar: Ganesh Nagar, Sri Ram Nagar, 100 Feet Road, Dhanalakshmi Street, Balaji Nagar, Karpagam Nagar 1st to 9th Streets, Kamatchi Nagar, Padmavathi Nagar Extension, Srinivasa Nagar, Agram Main Road, R.P. Road, Iyasamy School Street, Rajaji Street, Patel Street and Shankarlal Jain Street.