Power shutdown on October 5 in Chennai's Kundrathur, Tiruverkadu, Saidapet

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Tuesday from 9 am to 2 pm for maintenance works. Supply will be resumed before 2 pm if the works are completed.
Tiruverkadu: Sivan Koil Road, Eswaran Nagar, Selvaganapathy Nagar, Murugan Nagar, Kasthuri Bai Nagar, Kasthuri Avenue, Anbu Nagar, Anandhan Nagar, Chakkareshwari Nagar, Mahalakshmi Nagar, VGN, and Anbu Nagar.
Medavakkam: Vellakkal Main Road, Ancheneya Koil Street, Bell Nagar 1st to 5th Street, Vadakkupattu Main Road, Ravi Main Road, JK Avenue, Siddarth Flat, Parasuram Nagar, Sairam Nagar, Iyyappa Nagar, Sringeri Sharada Equitas Hospital, Palaniyappa Nagar, Santhanammal Nagar, Shanthi Nagar, and part of Velachery Main Road.
Saidapet: Tod Hunter Nagar, Jones Road, Part of Anna Salai, Abdul Razzak Street, Bazar Road, Alandur Road, Sastri Nagar, CIT Nagar-I Main Road, East Road, West Road, North Road, South Road, 70 feet Road, Old Mambalam Road, Kodambakkam Road, Karaneewswarar Kovil Street, Sechacalam Street, Potter Street, Thidder Nagar, Godamedu, Salavayar Colony, Arasu Pannai, Jothiammal Nagar, Samiyar Thottam, Abith Colony, Neruppu Medu, VS Mudali Street, Jeenis Road, Flower Street, Jayaram Street, Part of Chinnamalai Area, Brahmin Street, Soundareswarar Koil Street, Bujangararo Street, Bala Singh Street, Subramaniya Koil Street, KP Koil Street, Karani Garden, Kodambakkam Road, Krishnappan Naicken Street, Subramaniya Muthali Street, and Visaka Thottam.
West Tambaram: EB Colony, Venkadathiri Nagar, Balaji Nagar, ALS Green land, Nethaji Nagar, Periyar Nagar, Lakshmi Nagar, Gommiamman Nagar, Kakkan Street, New Perungalathur, Kamarajar High Road, Ganesh Nagar, Lingam Nagar, Sharmila Nagar, Bharathy Avenue, Balaji Nagar and Kakapunjandhar Nagar.
East Tambaram: Velachery Main Road, Palayathan Street, Ponniyamman Koil Street, Ranganathan Street, Thiruvallur Street, Eshwaran Koil Street, Bharathi Nagar Park, Avvai Street, Karanam Street, Kannan Street, and Erikarai Street.
Kundrathur: Azhakasan Nagar, Periyar Nagar, Saraswathi Nagar, Kothandam Salai, Ambethkar Nagar, Rajiv Gandhi Nagar, Bharathiyar Nagar, Pudhuper, Nandambakkam, Moogambigai Nagar, Siva Sakthi Nagar, Thangam Avenue, Mahatma Gandhi Nagar, and Seenivasa Nagar.