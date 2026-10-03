Power shutdown on October 4 in Chennai's Sengundram, Chetpet, Chitlapakkam

CHENNAI: Power supply will be suspended in several parts of the city on October 5 from 9 am to 2 pm due to maintenance works by the Tamil Nadu Power Distribution Corporation Ltd (TNPDCL). Power supply will be restored before 2 pm once the maintenance works are completed, the power utility said.
Thillai Ganga Nagar: Thillai Ganga Nagar, Nanganallur, Pazhavanthangal, Jeevan Nagar, Sanjay Gandhi Nagar, Velachery, Adambakkam, Andal Nagar, Vanampettai, Brindavan Nagar, Mahalakshmi Nagar, Shanthi Nagar, Puluthivakkam, Ullagaram, AGS Colony, EB Colony, Mohanapuri and New Colony
Chetpet: McNichols Road, Nowroji Road, Gurusamy Road, Sari Road, Muthaiyappan Street, Arunachalam Street, Vaidyanathan Street, Murugesan Street, Pillaiyar Koil Street, Kandan Street, Apparao Garden, Avvaipuram, Venkatachalapathy Street, Subburayan Street, Yadavar Street, East Mada Street, Sabapathy Street, Vallalar Street, VV Koil Street, Perumal Koil Street, SS Sahib Street, South Azara Garden, North Azara Garden, West Arasamaram Street, Lime Street, Kannaiya Street, East Arasamaram Street, Vasu Street, Raja Rathinam Street, Subramaniam Street, New Avadi Road, Ramanathan Street, Taylors Road, Mariel Street, Telephone Quarters, Postal Department Quarters, Hales Road, Lakshmi Road, RBI Quarters and Thiru Veethi Amman Street
Sengundram: Kumaran Nagar, Orakkadu Road, Kottai Medu, GNT Road, Periya Colony, Panneervakkam, Parthasarathy Nagar, Sembulivaram and Alagathamman Nagar
Chitlapakkam: Chitlapakkam, Sarvamangala Nagar, Thiru-Vi-Ka Nagar, Haridaspuram Main Road, Amman Koil Street, Agathiyar Street, UV Swaminatha Street, Pamban Swamigal Road, Babu Street, Kalaivanar Street, Kalyanasundaram Street, Sudha Avenue, Saradhambal Street, Sharma Nagar, Ramakrishnapuram and surrounding areas, Malavika Avenue, Naseeb Avenue and surrounding areas, Thirumalai Nagar, Saraswathi Nagar, Easwari Nagar and Velachery Main Road
Nehru Nagar: Ganesh Nagar, Sri Ram Nagar, 100 Feet Road, Dhanalakshmi Street, Balaji Nagar, Karpagam Nagar 1st-9th Streets, Kamatchi Nagar, Padmavathi Nagar extension, Srinivasa Nagar, Agaram Main Road, RP Road, Iyyasamy School Street, Rajaji Street, Patel Street and Shankarlal Jain Street