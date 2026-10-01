Power shutdown on October 3 in Chennai's Avadi, Besant Nagar, Pallavaram

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Saturday (October 3) from 9 am to 2 pm for carrying out various maintenance works.
Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.
Chembarampakkam: Panimalar Medical College, Varadharajapuram, Yamuna Nagar, Kolapancherry, Chokkanallur, Pidarethangal.
Sembakkam: Manavala Nagar, Jayendra Nagar, Iyyapa Nagar, Prasanth Colony, Senthil Avenue, Bagyam Nagar, Navaneetham Nagar, VGP Pon Nagar.
Mudichur: VM Garden, GMR Toll booth, Sundar Nagar, SelvaNagar, Rayappa Nagar.
Pallavaram: Radha Nagar Main Road, Ramasamy Street, Hanuman Koil Street, Bharathipuram, Kakkan Street, Chidambaram Street, Sankar Street, Subash Nagar, Sridevi Amman Street, Viswesvaran Street, Venkateswara Nagar, Guruswamy Nagar, MGR Nagar, Karunanithi Street, Bhakthavachalam Street, Shanti Nagar, Cauvery Street, Narmada Street, Kalaimagal Street, Anna Street, Kannagi Street.
IT Corridor: Raju Nagar, Mettukuppam, VOC Street, PTC Quarters, Sakthi Garden, CTS, Pillaiyar Koil Street, Okkiyam Pettai, Chandrasekeran Avenue and Nagar, Nehru Nagar, Rajiv Gandhi Salai, Kannagi Nagar, TNSCB Thoraipakkam IAS Colony, Eswaran Salai, OM Road, MGR Street, Kaliamman Koil Street, Karapakkam, River View Colony.
Besant Nagar: TMM Street, Mahalakshmi Avenue, Anna Colony 1st Main Road and 31st cross Street, Sasthiri Nagar, Gangai Amman Koil Street, Chella Perumal Street, Raju Street,Nethaji Street, Lal Bagathur Street,MG Road,Kamarajar Salai.
Kundrathur: Moondramkattalai, Balaji Nagar, Vaisnavi Avenue, V.B.R. Avenue, Vatchala Avenue, Poosanikulam, Bazzar Road, Ondi Colony, Saravana Nagar, Thirupathy Nagar, Seven Hills Nagar, Andamkuppam Main Road, Kothandam Street, Manacherry.
Velachery: Velachery Main Road, LIC Colony, Tansi Nagar 1st to 7th Streets, Taramani Link Road, Dhandeeswaram 11th and 12th Streets.
Avadi: Kovilpathagai, Poompozhil Nagar, Kalaignar Nagar, Kannada Palayam, Senthil Nagar, Siva Shakthi Nagar, Sri Shakthi Nagar, Vaishnavi Nagar, Jothi Nagar, Anthony Nagar, Nagammai Nagar, JB Nagar, Annanur, Cholambedu, CTH Road, Thirumullaivoyal, Saraswathi Nagar–MTH Road, Kulakkarai Sivan Kovil, JAK Nagar, Venkatachalam Nagar.
Chintadripet: Venkatesa Gramani Street, Swamynaiken, Sowrimuthu Street, CPM Street, Velayaham Street, Muniyappillai Street, Saddu Street, Swamy Street, Koyathope, Verabathara Street, Meermadhanali Street, Nagaapamasthri Street, Velayuthachetty Street, Suburaiyan Street, Harris Road, Padavettuamman South Street, Padavettuamman North Street, Mukkiamman Kovil Street, Kovoor Vaithayanathan Street, Ulagappa Street, Athiappa Street, Agaragharam Street, Darmarajakovil Street, Palli Street, Kutty Street, Vannar Street.