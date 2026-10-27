Power shutdown on October 29 in Chennai's T Nagar, Tambaram, Pallavaram

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Thursday from 9 am to 2 pm for carrying out various maintenance work. Supply will be resumed before 2 pm, if the work is completed.
T Nagar: Kattabomman Block, Muthurangan Block, Anjugam Nagar, Parry Nagar, School Street, RR Colony all streets, VSM Garden, Bharathi Block, Erikarai Street, entire Saidapet West Areas, 11th Avenue, 7th Avenue, LIC Colony, Nagathamman Koil Street, Annamalai Chetty Nagar, Ethiraj Nagar,
KV Colony 1st-5th Street, Postal Colony 1st-5th Street, Kamakshipuram 2nd Street, 10th Avenue, Ashok Nagar 58-64 Street, Naikammar Street, Muvender Colony, part of Ashok Nagar, Pillayar Koil Street, Sekar Nagar, West Jones Road, Ashok Nagar 12th Avenue, Ramapuram Ramasamy Street, Rajagopal Street, Anjaneyar Koil Street, Ramanujam Street, Bharathiyar Street, Mosque Pallam, Dhanasekaran Street, VGP Salai
Tambaram: Sembakkam, Madambakkam Main Road, Sathyasai Nagar 1st-4th Street, Gandhi Nagar, VGP Srinivasa Nagar Main Road, Gokul Nagar
Tiruverkadu: Chinna Koladi, Koladi Road, Thiruvengada Nagar, Anbu Nagar, Selliamman Nagar, Srinivasa Nagar, Devi Karumari Amman Nagar, Lakshmi Nagar, Sannadhi Street
Porur: Kundrathur Road, Karambakkam, Madanandapuram, Mount Poonamallee Road, Gerugambakkam, Mugalivakkam, Moulivakkam, Ramapuram, Chinna Porur, Kolapakkam
Pallavaram: Anna Salai Market Road, Pammal Main Road, Eswaran Nagar 1st-10th Street, Swaminathan Nagar 1st-5th Street, Ponni Nagar, Ambedkar Street, Bharathiyar Street, Church Street, Thiruvalluvar 1st-3rd Street, Iyyappan Nagar 1st-5th Street, Sathiya Nagar, Egambaram Street, Arignar Street
Tirumudivakkam: Tirumudivakkam Sidco Main Road Lane, Sidco 6th Street and 8th Street, Velayuthum Nagar, Meenakshi Nagar, Sathish Nagar