Power shutdown on October 13 in Chennai's Porur, Pallavaram, Avadi

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Tuesday (October 13) from 9 am to 2 p.m. to carry out various maintenance work.
Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.
CIT Nagar: Model Hutment Road, From 1st-6th Cross Street, East and South CIT Nagar, West Boag Road, Sadullah Street, Abdul Aziz Street, Moosa Street, South Dhandapani Street, VN Road, Moopparapan Street, Canal Bank Road, Srinivasan Street, Gopal Street, Sivaji Street, Damodaran Street, Mannar Street, South Usman Road, Motilal Street, Sarojini Street, Ramanathan Street, Rameswaram Road, Ranganathan Street, Mangesh Street, Burkit Road, Crescent Park Street, Jagatheesan Street, Mylai Ranganathan Street, Thanikachalam Road, Lotus Colony, Nandanam extension 1-15 Street, Old Tower Block, Chamiers Road, Temple Tower, Khivraj Building, EVR Periyar Building, Anna Salai
Porur: Sirukalathur, Kelithpettai, Nandambakkam, Periyar Nagar, Anjugambakkam, Malayambakkam, Kundrathur, Bazaar Street, entire Metha Nagar, Mananchery, G Square
Tiruverkadu: Koladi, Parthipattu, Velappanchavadi, Saveetha College, Gajalakshmi Kalyana Mandapam, Madharvedu, Cooperative Nagar, Noombal Road, Puliambedu, PH Road, Veeraraghavapuram, Parivakkam, Mettupalayam, Oilcherry, Kaduvetti, Kuppusamy Nagar, Kuppathumedu
Perumbakkam: Global Hospital, NPS School, Indirapriyadharshini Nagar, Gurudev Colony, VGP Prabhu Nagar, India Bulles, G Square, Erikkarai Road, Veerathamman Koil Street, Casagrand, Isha Signature Villa, Global Road, Sekaran Nagar, Ananthammal Nagar, Sri Krishna Nagar, Ottiyampakkam Main Road, Sankarapuram, Nagalakshmi Nagar, Dream Park, Arun Avenue, ADP Avenue, Perumal Koil Street
Tambaram: Perungalathur Kurinji Nagar, Ragavendra Nagar, Kakapunjandhar Nagar, Mudichur Kalaignar Salai, Shiva Vishnu Nagar, Panchayat Road, Gandhi Street, Vaigariamman Street, Rajarajan Street, Lingam Nagar, EB Colony, West Lakshmi Nagar, Kommiyamman Nagar, Chitlapakkam Bank Colony, Ambika Nagar Main Road, Gnananda Nagar extension, Thiruvalluvar Street, Sri Ram Nagar, Sudharsan Nagar Main Road, Anna Durai Street, Ganapathi Street, Thenugambal Nagar, Hansa Garden, Thirumalai Nagar, Krishna Avenue, Jain Flats, Madambakkam Main Road, Rajaji Nagar, Ambedkar Street, RP Road, Iyyasamy School Street, Rajaji Street, Patel Street, Sankarlal Jain Street
Pallavaram: Lakshmi Nagar 2nd Street, Kannan Nagar and extension, Station Border Road, Padmavathi Nagar, East Puthuvai Nagar, Joseph Colony, Sanjai Gandhi Nagar, Joy Nagar, BSR Flats, Srinivasapuram, Santhi Nagar 1st and 2nd Streets, Vaishnav College Road
Avadi: Santhipuram, Manikannadapuram, CTH Road
Tambaram: Kadapperi Mepz Area, Moulana Nagar, Singaravelan Street, Thiruneermalai Main Road, Ranganathapuram, Kadar Bhai Street, Kannan Street, part of GST Road, Ramesh Nagar, RV Garden, Duraisamy Pillai Street, MR Theatre, Mudichur Service Road, Market Area, Corporation Office, Judge Colony, Kamakoti Nagar, Sriram Nagar, MMR Street, Gandhi Road, Valluvar Gurukulam