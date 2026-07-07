Power shutdown on July 9 in Chennai's Ramapuram, Avadi, Mudichur

CHENNAI: Power supply will be suspended 9 am to 2 pm in the following areas on Thursday (July 9) for carrying out various maintenance works.
Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.
Ramapuram: Senthamil Nagar, Kannadasan Nagar, Kothari Nagar, Annai Sathya Nagar, Ragavendra Nagar, Narasimhan Nagar, Rajeshwari Nagar, Aneesh Nagar.
Mudichur: Bharadwaj Nagar, Dhanaselvi Nagar, PTC Quarters, Varadharajapuram, Royappa Nagar, Dargaust Road, Naduveerapattu.
Tirumudivakkam: Erumaiyur, Crusher Area, Kishkinta Main Road, Rajiv Nagar, Shobha Queensland, EK Avenue, GR Nagar.
Avadi: Tirumullaivoyal, Tiruvalluvar Street, Subramaniyar Nagar, Tirumalai Nagar, Kulakarai Street, Masilamaniswar Nagar, Ettiyamman Nagar, Vaishnavi Nagar 1st-3rd Streets, Santhipuram, Cholambedu Road, CTH Road, Ganesh Nagar, VOC Nagar, Venugopal Nagar, Nethaji Nagar, Balaji Nagar, Kalaignar Nagar, Koilpathagai Main Road, Poompozhil Nagar, Masuthi Street, Kannada Palayam.
Besant Nagar: 7th Avenue, Rukkumani Road, Tiger Varadachariar Road, Beach Road, Arundel Beach Road, MGR Road.
Poonamallee: JJ Nagar, Kumaran Nagar, Leelavathy Nagar, Erikarai Road, Avadi Main Road, Sennerkuppam Kannapalayam, Oilcheri, Parivakkam, Pidarithangal, Banaveduthottam, Kolappancheri, Chembarambakkam Nazarathpet Village, Agaramel, Malaiyampakkam.
TI Cycles: Ramapuram, Varadarajapuram, Railway Station Road, Pattaravakkam Road, Samdariya Nagar, OV Alagesan Nagar.
Mangadu: Avadi Road, Magizham Avenue, Poonjolai Veedhi, MSS Nagar, Audco Nagar, Mettu Street, Sippoy Nagar, Thanthi Periyar Nagar, Kamaraj Nagar, Murugapillai Nagar, Gangai Amman Koil Street, Vinayaga Nagar, Gorimedu, Bazaar Street, Kannampulli Chetty Street, Amman Koil Street, Kundrathur Road.
Adyar: Canal Bank Road.