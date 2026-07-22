Power shutdown on July 24 in Chennai's Velachery, Avadi, Poonamallee

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Friday from 9 am to 2 pm for carrying out various maintenance works. Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.
Velachery: 100 Feet Bypass Road, Velachery Main Road, Devi Karumariamman Nagar, Venkateswara Nagar 1st-4th Streets, Dev Plat, Balakrishna Street, Tiruvallur Street, Kambar Street, Baba Garden, Venus Colony, Kamarajar Street, TANSI Nagar, VGP Selva Nagar
Avadi: CTH Road, Kavarapalayam, Sindhu Nagar, Gandhi Nagar, DRR Nagar, Dhanalakshmi Nagar, MRF Nagar, Moses Street, Nazar Main Road
Poonamallee: JJ Nagar, Kumaran Nagar, Leelavathy Nagar, Earikari Road, Avadi Main Road
Mangadu: Pari Garden, Royal City, Malayambakkam, Sakthi Nagar, Rahamath Nagar, LKB Nagar, Pilliyarkoil Street, Abi Easte, Srinivasa Nagar, Janani Nagar, Nehru Street, Kamarajar Street, Vasanthapuri Phase I and II, Ram Nagar
Tambaram: Madambakkam Noothenchery Main Road, Noothenchery Link Road, Sabapathy Nagar, Jothi Nagar, Manickam Nagar, Vengaivasal, Noothenchery, Bala Garden and Extension
Puzhal: Madhanakuppam, Puthagaram, Perumal Nagar, Andal Koil Street, Shanmugapuram, Sivaprakasam Nagar, Nethaji Nagar, Lakshmi Amman Nagar
Porur: Chikkarayapuram Ganapathy Nagar, Astalakshmi Nagar, Hari Avenue, Masilamani Nagar, Lakshmi Avenue, Manthiamman Koil Street, KK Nagar, Mangalapuram, Then Colony, Sabari Nagar, Balaji Nagar, Karthick Palace, RC Palace, Tirumuruga Mandapam, Kundrathur Main Road, MGR Silai Bus Stop, Mettu Street, Bajanai Koil Street, Gandhi Street, Sivanthangal, Anjaneyar Koil Street, Ambal Nagar, Leelavathy Nagar and Extension, Kumarasamy Nagar, Idea Company
IT Corridor: Ezhil Nagar, Kannagi Nagar, VPG Avenue, Royal Avenue, Kumaran Kudil, Devaraj Avenue, Mountbatten Street, Pillayar Kovil Street, NGK Avenue, Secretariat Colony, Parthasarathy Nagar, Annai Parvathy Nagar, Devaraj Nagar, Sri Nagar, Mahatma Gandhi Nagar, Karpaga Vinayagar Nagar, Ganesh Nagar, Thiruvalluvar Nagar, Ramalinga Nagar, Bharathi Street, Anna Street, Narayana Nagar, Gopinath Avenue, Injambakkam, Kasthuribai Nagar
Adyar: LB Road, 1st-4th Parameswaran Nagar, 1st Avenue Shastri Nagar, 1st-3rd, Padmanabhan Nagar, Indira Nagar Srinivasamoorthy Avenue, Tiruvenkadam Street, 1st Cross Street, KB Nagar, Anna Avenue
Besant Nagar: Gangai Street, Apper Street, Tiger Varathachariyar Street, Arundel Beach Road, Beach Road, Rukkumani Road Extension, Ashtalakshmi Garden, Odai Kuppam, Theeder Nagar, Coastal Road, Tirumurugan Street, Vaigai Street, Pari Street, Kaveri Street
Kottivakkam: New Beach Road and Extension, Citrus Hotel, Tiruvalluvar Nagar 2nd Main Road, 7th Main Road, 36th Cross Street, 58th and 59th Cross Streets, Kurinji, Mullai, Marutham, Neithal, Thamarai Housing Board Apartments, Baywatch Boulevard, Waterland Drive
Kovilambakkam: Elumalai Salai, Vadivel Nagar, Gopal Nagar, Sri Perumal Nagar, Parthasarathy Salai, Jai Ganesh Nagar, Ponniamman Koil Street, Abinaadhan Nagar, VijayalashmiNagar, Tamilan Street, Balakrishna Street, Aviva Enclave, BalaramanStreet, Pillayar Koil Street
Ambattur: NRS Road, Palla Street, TVS Nagar, Kandigai Street, Agraharam, Srinivasapuram, Senthil Nagar, Ayyappan Nagar, Srinivasa Nagar, Dayalan Nagar, Ganesh Nagar, Baba Nagar, Kadappa Road, Vanasakthi Nagar, Moogambigai Nagar, Mathana Kuppam, Perumal Koil Street, and RK Syndicate.