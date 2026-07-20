Power shutdown on July 23 in Chennai's Kovilambakkam, Ramapuram, Mugalivakkam

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Wednesday from 9 am to 2 pm for carrying out various maintenance works. Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.
Kovilambakkam: Vadakkupattu Om Sakthi Nagar, Subhiksha Avenue, Susila Nagar, Periyar Salai, Vadakkupattu Main Road, Thiruvengadam Nagar, Thiruvallur Street, Navins, Vishranthi, Selvaganapathy Nagar, Sathya Nagar.
Ramapuram: Rayala Nagar, Gandhi Nagar, Nehru Nagar, Kumaran Nagar, Jai Balaji Nagar,Valluvar Salai, G. R. Nagar, Rajiv Gandhi Nagar, Gangai Avenue, Maanthinayakan Thottam, Mariamman Koil Street.
Mugalivakkam: Suresh Nagar, Udaiya Nagar, Gurusamy Nagar, Santosh Nagar, Avalaencheery,Lakshmi Nagar, Othavada theru, AV Mallies ,Prime X,Max Worth Nagar Phase 1, Narayanan Nagar Phase 1,2, Thattankulam.
Adyar: Gandhi Nagar 1 st to 3 rd Main Road.
Pallavaram: Malliga Nagar, Hariyan Street, Bharath Nagar, Mariammn Koil Street, Ponniamman Koil Street, Sarojini Street, Officer Lane, Veteran Lane.
Keelkattalai: Eswari Nagar, New Colony, Vembuli Amman Koil Street, Chitra Town Ship, Jain Green Acres, Lathif Colony, kamarajar Nagar.
Alandur: M.K.N. Road, Asherkhana, Alandur Main Road, Railway Station Road, Market Lane, GST Road, Easwaran Koil Street, Madurai Street, Karuneegar Street, Erikarai, Adambakkam Area, Shanthinikathan Apartments, Mahalakshmi Apartments, Grove Apartments, Masthan Gori Apartments,Thiruvalluvar Main Road, Velachery Road, Ponniamman Koil Street, Muthaiyal Reddy Street, Kuppusamy Colony, Office Colony, Kakkan Nagar, N.G.O. Colony, S.B.I. Colony, Mannadiamman ,Pazhaniamman Koil Street, Race Course Area, Ambedkar Nagar, Maduvankarai.
Perumpakkam: TNSCB Block No. AI, AJ, AK , Block.No.8 to 86 and 152 to 158, Krishna Nagar, Gokul Nagar,Sowmiya Nagar, Perumpakkam Main Road, Mampakkam Main Road, Bharathiyar Street, Govt Hospital, Nesavallar Nagar, Annasalai, Vimala Nagar, Nalla Thambi Street, Golden Avenue, Saraswathi Street, Sivagami Street, CBI Colony 1 to 7 th Cross Street.
Mangadu: Janani Nagar, Chidambaram Nagar, Malayambakkam, Ragunathapuram, Indra Nagar, Selvaraj Nagar, Sadiq Nagar,Sivanandha Nagar,Sriram Nagar,Chakra Nagar,Om Sakthi Nagar, Muthusamy Nagar,Veera Anjaneyar Koil Street,Malliga Theater, Kundrathur Main Road.
Avadi: CTH ROAD, Police conversion Hall to Hotel A and B, Saraswathy Nagar, Thendral Nagar.