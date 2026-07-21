Power shutdown on July 23 in Chennai's KK Nagar, Avadi, Pallavaram

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Thursday (July 23) from 9 am to 2 pm for carrying out various maintenance works.
Supply will be resumed before 2 pm if the works are completed.
Ayapakkam: ICF Colony, Chelliamman Nagar, Gangai Salai, Kaveri Street, TNHB Phase I-III, Tiruverkadu Main Road, Ambattur, Athipet, Vanagaram Road, Bharathi Mettu Street, Dinesh Street, Roja Street, Kuppam, KSR Nagar, VGN Shanthi Nagar, Maduravoyal, Chettiyar Street, Vijaya Nagar, Chennai New City, Pachaiyappa Nagar, Eden Avenue, Konraj Kuppam, Agraharam, Devi Nagar, Chinna Koladi, Jothi Nagar, Moonru Nagar, Ezhil Nagar, Annanoor
Adyar: Shastri Nagar, LB Road, Kalakshetra Road, RK Nagar, Sriram Nagar, Shanthi Avenue, Sivasundar Avenue
Parivakkam: Annaikattucheri, Kavalcheri, Sorancheri, Chithkadu, Thirumanam, Amuthurmedu, Vayalanallur, Thirukoilpathu
Pallikaranai: 200 Feet Radial Road, Ram Nagar South extn, Narayanapuram, VGP Rajesh Nagar, Ganesh Avenue, VM Road, Jain Apartment, Ramaniyam Ocean Dew Apartment, Sarvam Apartment
Sithalapakkam: Mampakkam Main Road, Babu Nagar, Neela Nagar, Vimala Nagar, Prince College Road, Sivakami Nagar, Nalla Thambi Nagar, Anna Salai, Nesavalar Nagar, Pachaiamman Koil Street, Padamavathy Nagar, Maheshwari Street
Gowrivakkam: Shanti Nagar, Sivagami Nagar, Palaniyappa Nagar, Santhanammal Nagar, Velachery Main Road, SIVT College.
KK Nagar: Kannikapuram 1st-3rd Street, Vijayaragavapuram 1st-5th Street and Cross Street, Peeranshahib Street, Arcot Road, Rajamannar Salai, Sathya Garden, Sastra College, AVM Asta, AVM Studio, Capella, Kumaran Colony Main Road, Saligramam, 80 Feet Road, Rani Anna Nagar, PT Rajan Salai, 14th and 15th Sector, KK Nagar 94th-104th Street, SSB Nagar, SV Lingam Salai, Alagarperumal Koil Street, Vijaya Street, Ottagapalayam
Chembarampakkam: Bengaluru Highway, Nazarathpet Junction to Hotel Highway
Kumananchavadi: Poonthamallee Bypass Road, Ambal Nagar, Avadi Road, Senneerkuppam, Mettu Street
Tambaram: CTO Colony, Sasi Varathan Nagar, FCI Nagar, CASA Grand, Goodwill Nagar, Moogambigai Nagar, Bharathi Nagar, Ramakrishna Nagar, Chitlapakkam, Ramakrishna Nagar 1st-6th Streets, Pamban Samigal Salai, ICICI Vaithiyalingam Salai, MMDA Nagar, Sharma Nagar, Munuaathi Street, Pratap Avenue, Abraham Lingon Street, Nazeeb Avenue, Maruthu Pandiyar Street, Babu Street
Avadi: Tirumalaivasan Nagar, Ashok Nagar, Poompozhil Nagar, Bharathi Nagar, Kannadapalayam, Thirumullaivoyal Salai, Ramakrishna Nagar
Pallavaram: Rajaji Nagar, Sakthi Nagar, Sanjai Gandhi Nagar, North St Mary’s Road, PV Achariya Street, Sarojini Street, Jawadu Hussain Street, Sundaresan Street, Ethiraj Street, Solomon Street