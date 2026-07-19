Power shutdown on July 21 in Chennai's Red Hills, Sholinganallur, Tambaram

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Tuesday from 9 am to 2 pm for carrying out various maintenance works. Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.
Red Hills: Puthu Nagar, Naravarkuppam Street, Dargas Road, JJ Nagar, Thirthangaraipattu, Balavinayagar Nagar, Vivekakbar Avenue, Padiyanallur, Kummanur, Jayadurga Nagar, Palavoyal, Manish Nagar, Kannappalayam, Sendrambakkam, Sirangavoor,Perungavalur, Sothuperumbedu,Karanodai, Athur, Devaneri, Solavaram, Sirunium, Nallur, Orakkadu, Budur, Gnayeru, Nerkundram Kummanur, Angadu, Arumanthai, Vichoor
Tirumullaivoyal: Magaral, Kommakumbedu,Thamarai Pakkam, Karani
Sholinganallur: Ganapathipuram, Athipathi Thottam, Varatharajapuram, Bharathiyar Street, Asan Memorial College of Arts and Science, Raghavendra Nagar, Devikarumari Amman Nagar.
Tambaram: Noothenchery Main Road, Gandhi Nagar, Gandhi Nagar and Extension, Akshyam Roheline, RKJ Elite, BajanaiKovil Street, Kambar Street, Velavan Colony, Thendral Nagar, Thangam Nagar, Annai Avantika Apartment, Palani Nagar, Vengaivasal
Pallavaram: Malliga Nagar, PV Vaithiyalingam Road, Vels University, Roja Street, Vignesh Street, Gogul Street, Manoranjitham Street
Palavakkam: VGP Layout, Anna Salai, Ram Garden, Chari Avenue, Sea Shell Avenue, Kaithe Millet Street, Jeevarathanam 1st, 2nd and 3rd Street, Sankarapuram 1st and 2nd Street, Palavakkam Kuppam 1st to 5th Street, Father House Street, MGR Salai, Sivasami Avenue, Pushpa Avenue, Tagore Street, MGR Salai 5th, 6th and 7th Street, Subbarav Street, Chinna Neelankarai Kuppam, Singaravelan Street
Nazarathpet: Agaramel, Srivari Nagar, Kamarajar Salai Main Road, Balaji Nagar, Ambal City, Sozhan Nagar, Vengadeshwara Nagar, Malaiyambakkam, 400 Foot Vandalur Bypass Road
Cithalapakkam: Jaya Nagar, Valluvar Nagar, Mambakkam Main Road, TV Nagar, Maheshwari Nagar, TNHB colony Medavakkam Babu Nagar, RG Nagar, Mambakkam Main Road, Palm Garden, Royal garden, Aishwarya Nagar, Madambakkam, Kovilanchery, Mambakkam Main Road, Agaram Main Road, Noothenchery, Joy Nagar, Bala Garden, South Mada Street, Gandhi Nagar
Avadi: Siva Sakthi Nagar, 60 and 40 Feed Road, Jothi Nagar, Nagammai Nagar, Antony Nagar, ESI Anna Nagar
Perungalathur: Gandhi Street, Nehru High Road, Cheran Street, RMK Nagar, Krishna Road, Muthuvelar Road, Kamatchi Nagar, Sekar Nagar, Kalki Street, David Nagar, Kannan Avenue, New Perungalathur
Mudichur: Kalaignar Salai, Shiva Vishnu Nagar, Panchayat Road, Gandhi Street, Vaigai Amman Street, Rajarajan Street, Lingam Nagar, EB Colony West, Lakshmi Nagar
Adyar: Shastri Nagar 1st and 3rd Seaward Road, Balakrishna Road, Jayaram Nagar, Kuppam Beach Road, Raja Srinivasa Nagar Main Road, Rajagopalan Main Road, Teachers Colony 1st to 4th Streets, Vembuliamman Koil Street, CGE Colony, Jayaram Street